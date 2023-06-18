Бронь від мобілізації в Україні отримає ще одна категорія працівників – хто потрапить до списку

В Україні багато працівників, зайнятих у ключових галузях економіки, вже отримали бронь від мобілізації. В Мінекономіки хочуть розширити список працівників, яким буде доступне бронювання

В Україні вже працюють над тим, аби розширити кількість підприємств, які відіграють серйозну роль у розвитку економіки під час війни.

У Міністерстві економіки працюють над тим, аби фізичні особи-підприємці та спеціалісти, які працюють на підставі гіг-контрактів, отримали бронь від мобілізації. Наразі ці процеси тривають на робочому рівні.

Про це повідомив в рамках IT Ukraine Legal Conference директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко. Про це розповідає НСН з посиланням на PROГроші.

Він розповів, що ІТ-галузь — одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. При цьому ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ.

“Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи. У законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону”, – пояснив Сметанко.

За його словами, у 2022 році компанії теж намагалися бронювати айтівців, але їхні заявки не підтверджували через недостатнє обґрунтування. Зараз в Україні діє чіткіша процедура щодо бронювання, а підприємству достатньо відповідати трьом критеріям, щоби вважатися критично важливим.для функціонування економіки країни.

В Україні ще одна категорія працівників отримає бронь від мобілізації

Як відбувається процес бронювання працівників

Спочатку роботодавець надсилає пропозицію щодо бронювання до органу державної влади, що здійснює управління у відповідній сфері або галузі національної економіки, або до інших державних органів (наприклад, військової адміністрації). Окрім цього, необхідно додати листа у довільній формі, у якому обґрунтувати бронювання. Подати пропозиції зазвичай можна у письмовій або електронній формі (зокрема, надіславши електронною поштою).

Органи державної влади узгоджують отримані пропозиції з Міноборони та подають їх Міністерству економіки України разом з обґрунтуванням.

Мінекономіки узагальнює подані пропозиції, впродовж 1 робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його копію Міноборони, а також державному органу, від якого була отримана пропозиція.

Міністерство оборони через Генеральний штаб Збройних Сил в одноденний строк надсилає до ТЦК витяги з наказів Мінекономіки.

ТЦК за місцем розташування підприємства оформлює бронювання: бере заброньованих військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік, оформлює їм повідомлення про взяття на такий облік та посвідчення про відстрочку від призову.

Чи можуть скасувати бронювання військовозобов’язаного

Так, але для цього мають бути певні підстави. Наприклад:

підприємство, установа чи організація завершила мобілізаційне завдання або його скасували;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.

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