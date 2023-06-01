Загальна мобілізація – яка категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни

В Україні чоловіки призовного віку не мають права виїхати за кордон під час воєнного стану. Проте це стосується не всіх. Як категорія чоловіків може виїхати з країни під час війни

У разі визнання чоловіка непридатним до служби його можуть зняти з військового обліку. Саме така категорія українців має право виїхати за кордон під час воєнного стану.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в ефірі телеканалу “Київ”, повідомляє НСН

За словами адвоката, така категорія чоловіків має право на перетин кордону під час війни.

Щоб здійснити виїзд за кордон, чоловікам потрібно мати з собою військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії, який підтверджує непридатність до служби за певних обставин, та закордонний паспорт.

Ще категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни

У разі відмови вони можуть звернутися до суду із відповідною заявою та документами, що підтверджують їхнє зняття з військового обліку.

Хто з українців має право проходити військову службу лише добровільно:

визнані в установленому порядку особи з інвалідністю;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

К відомо, у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина зокрема, що передбачені статтею 53 Конституції України, яка стосується права на освіту.

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