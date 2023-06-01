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Cуспільство

Загальна мобілізація – яка категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни

Журналіст
Загальна мобілізація ще одна категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни
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В Україні чоловіки призовного віку не мають права виїхати за кордон під час воєнного стану. Проте це стосується не всіх. Як категорія чоловіків може виїхати з країни під час війни

У разі визнання чоловіка непридатним до служби його можуть зняти з військового обліку. Саме така категорія українців має право виїхати за кордон під час воєнного стану.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець в ефірі телеканалу “Київ”, повідомляє НСН

За словами адвоката, така категорія чоловіків має право на перетин кордону під час війни.

Щоб здійснити виїзд за кордон, чоловікам потрібно мати з собою військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії, який підтверджує непридатність до служби за певних обставин, та закордонний паспорт.

Ще категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни

Загальна мобілізація яка категорія чоловіків може виїхати за кордон під час війни

У разі відмови вони можуть звернутися до суду із відповідною заявою та документами, що підтверджують їхнє зняття з військового обліку.

Хто з українців має право проходити військову службу лише добровільно:

  • визнані в установленому порядку особи з інвалідністю;
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією);
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • усиновителі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

К відомо, у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина зокрема, що передбачені статтею 53 Конституції України, яка стосується права на освіту.

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