Військовий облік і виїзд за кордон 17-річних хлопців. Коли можуть не випустити з України

Під час дії воєнного стану трапляються випадки, коли виїзд за кордон 17-річних хлопців може бути ускладнений. Чи є для цього законні підстави?

Відповідь на це питання надали юристи з адвокатського агентства “Вертикаль” у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

Чи можуть 17-річних хлопців не випустити з України

“Такі питання дійсно часто виникають, бо деякі прикордонники не випускають 17-річних хлопців за кордон. Якщо взяти норми закону, то такі юнаки мають повне право перетинати кордон під час війни. Але в Україні ввели нову постанову – зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Тепер хлопці мають ставати на нього з 16 років. І відповідно, не тільки встати на облік, а й отримати приписне”, пояснюють юристи.

Вони також додають, що прикордонники, користуючись цим постановленням, можуть не випускати 17-річних хлопців за кордон, якщо вони не зареєстровані військовим комісаріатом.

“Але якщо хлопцю виповнилось 17 років і він стоїть на обліку, то він має право виїхати”, підкреслюють експерти.

Військовий облік призовників по-новому

Нагадаємо, що напередодні Нового року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд передбачив військовий облік жінок-медиків, створення Єдиного держреєстру військовозобов’язаних та зобов’язав ставати на облік хлопців з 16 років.

До військкомату треба йти не в момент, коли виповнилось 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17 років. Тобто якщо юнак досягнув 16-річного віку у 2022 році, то у 2023 він має стати на військовий облік.

Зазначимо, що мобілізувати або призвати на строкову службу можуть тільки з 18 років. Ці зміни потрібні ТЦКСП, щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих.

Також необхідно наголосити, що відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Тобто, після досягнення відповідного віку не потрібно просити дозволу другого з батьків, щоб виїхати з дитиною за кордон.

Ще новини України: Російська провокація на ЗАЕС не вдалась – розвідка зіграла на випередження