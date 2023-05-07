Чоловіків штрафують за неявку до ТЦК навіть якщо вони не отримували повістку

Військовозобов’язаних штрафують за неявку до ТЦК навіть якщо вони особисто не отримували повістки. Адвокати зіткнулися з ноу-хау від військкоматів, передає НСН.

Українців мобілізаційного віку може чекати не лише штраф, а й вирок суду за неявку до військкомату. При цьому штраф може прийти навіть у разі, якщо військовозобов’язаний не отримував повістку. З такими кейсами останнім часом зіткнулися адвокати.

Штрафують за неявку до ТЦК навіть без повістки

Співробітники ТЦК почали хитрувати, розповів “Вістям” адвокат Роман Симутін. Вони підбивають військовозобов’язаних до кримінальної відповідальності за ухилення від призову.

“За останній тиждень до мене звернулося понад десяток осіб, яким винесено постанову за ст. 210-1 КУпАП “Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку” та накладено штраф у розмірі 1700 грн. І це при тому, що більшість із них жодного разу не отримували повістки, хоча це є обов’язковою умовою, адже постанова може виноситися лише якщо ви поставили свій підпис про отримання повістки”, каже адвокат.

Один із молодих людей направив до військкомату оновлені облікові дані, оскільки він навчається з 2020 року. І він це робить раз на рік, як належить. І є у нього повідомлення, що військкомат ці дані одержав. Але нещодавно він дізнається з “Дії”, що його притягнули до адміністративної відповідальності та виписали штраф у 1700 грн за те, що йому вручили повістку, і він у призначений день та час не прибув. Але при цьому за фактом ніякого порядку денного не приходило, його ніхто не вручав.

“Тобто молоду людину не повідомили про те, що її залучають до адмінвідповідальності, як і про розгляд справи в суді. Ось і виникає питання, а чий же підпис стоїть на порядку денному?!”, зазначає Роман Симутін.

Але фокус у тому, що якщо людина заплатить цей штраф, то він фактично визнає свою провину і погодиться з правомірністю притягнення до відповідальності. Але за першим штрафом може бути і другий, якщо постанову винесуть протягом року, і сума буде вже 5100 грн. І вже після цього з ТЦК матеріали підуть у поліцію, яка має відкрити кримінальне провадження за ухилення від мобілізації, адже за цими документами вважається, що ви двічі залучалися до адмінвідповідальності. Тобто набули страшного статусу “злісний ухилянт”. І вже ніхто й не згадає, що на порядку денному ніхто не розписувався.

“Як дізнатися, що винесли постанову та наклали штраф? ТЦК має відправити вам копію постанови, але вони цього не роблять, хоча ретельно завозять пачки постанов до виконавчої служби. Залишається стежити за Реєстром виконавчих проваджень та в “Дії”, у кого вона є, тому що виконавці теж не завжди надсилають копії, але краще оскаржити постанову ТЦК у суді і скасувати, хоча суди їх довго розглядатимуть, сьогодні в реєстрі ви не знайдете жодного рішення про відміну таких постанов, суд сьогодні не наважується скасовувати повістки ТЦК і затягує ці справи. А в цей час подібна схема залякування набирає обертів, і кримінальних проваджень буде дедалі більше”, каже адвокат Роман Симутін.

Розбиратися не поспішають

Як наголошує адвокат Петро Атаманюк, навіть у такий непростий час потрібно дотримуватися букв закону.

ТЦК та СП мають право накладати стягнення (іншими словами – штрафувати) за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ст. 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку;

ст. 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

ст. 211. Псування військово-облікових документів або втрата їх з необережності.

Найчастіше зараз залучають до адмінвідповідальності саме за порушення правил військового обліку, а це, наприклад, неявка до ТЦК на виклик, неповідомлення про зміни облікових даних, несвоєчасна постановка на облік тощо.

Усі три статті передбачають єдине можливе покарання – штраф.

Представниками ТЦК та СП складається протокол, у якому фіксується суть допущеного порушення. Протокол видається або надсилається поштою військовозобов’язаному з повідомленням, коли і де розглядатиметься адміністративна справа.

“Тобто сам факт складання протоколу ще не означає притягнення до відповідальності. Для розгляду справи запрошують і самого військовозобов’язаного”, наголошує Петро Атаманюк.

У призначений день і час керівник ТЦК розглядає справу, у тому числі вислуховує військовозобов’язаного, а у разі його відсутності вивчає письмові пояснення, якщо вони представлені. За результатом розгляду, якщо керівник дійшов висновку про наявність підстав для притягнення військовозобов’язаного до відповідальності, він виносить ухвалу, якою, крім іншого, визначено розмір штрафу, вручає її військовозобов’язаному або надсилає поштою. Військовозобов’язаний, який не згоден з ухвалою, може оскаржити її в суді.

“Підставою для сплати штрафу може бути лише ухвала, підписана керівником ТЦК та СП, про притягнення до адміністративної відповідальності”, зазначає адвокат.

Три штрафи з різних ТЦК

Як вважає Роман Симутін, 99% військовозобов’язаних заплатять штраф і не підуть його оскаржити в суді, а це, на думку юриста, є великою помилкою. Тому що ситуації бувають різні, іноді навіть не піддаються здоровому глузду. Наприклад, військовозобов’язаний стояв на обліку в одному із ТЦК Київської області, але переїхав на постійне місце проживання до Чернігівської області. Він, як ведеться, став на облік, пройшов ВЛК у новому ТЦК. Але тут йому дзвонять із Київської області та повідомляють, що за неявку на порядку денному йому вже виписали штраф у розмірі 5100 грн. Він їм пояснює, що він уже в іншій області мешкає і там перебуває на обліку. Але парадокс у тому, що він нещодавно дізнався, що його новий ТЦК його теж оштрафував за нібито неявку за порядком денним на 1700 грн. І так само поставив його перед фактом. При цьому чоловік повістки у вічі не бачив. Він має намір оскаржити дані ухвали.

Як додає Петро Атаманюк, якщо людина порушить правила військового обліку тричі, це не означає, що вона має сплатити три штрафи. У ст. 36 КУпАП зазначено:

“Якщо людина скоїла кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом (посадовцем), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених”.

Наприклад, ви тричі порушили правила військового обліку і всі три порушення розглядаються одночасно. Сумарний штраф не може перевищувати 1700 грн.

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