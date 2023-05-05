Зарплати і доплати військовим – які суми і механізм виплат

Які зарплати та доплати військовим передбачені в Україні. Що буде з виплатами у травні.

Про це читайте у матеріалі НСН.

Механізм виплат зарплат військовослужбовцям у 2023 році змінили – відтепер ті, хто не бере безпосередню участь у бойових діях отримуватимуть менше коштів, а бійці на передовій більше.

В Україні існує три різновиди доплат для військових, які залежать від їх категорій. Кожен тип доплати має відмінні характеристики та виплачується за конкретних умов.

Cума грошового забезпечення залежить від посади, режиму секретності, наукового ступеня тощо. Наприклад, зарплата командира бригади Сухопутних військ становить 50 173 гривень (без додаткової винагороди). А звичайного сухопутного стрільця – 13 244 гривень без винагороди.

Додаткова грошова допомога назначається у наступному порядку:

Доплата в розмірі 30 тисяч гривень призначена для військовослужбовців, які проходять службу на територіях, що занесені до районів ведення бойових дій, список яких щомісяця складається Головнокомандувачем.

Доплата у розмірі 50 тисяч гривень виплачується військовим, які беруть участь у бойових діях, зазвичай, як частини військового управління або штабу, які здійснюють оперативне керівництво підрозділами.

Доплата у розмірі 100 тисяч гривень належить військовим, які перебувають на першій лінії вогню.

Що буде з доплатами у травні

З 1 лютого 2023 року Міноборони оприлюднило наказ № 44, який передбачає, що додаткових виплат у розмірі 30 тисяч гривень позбавляються:

Військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України;

Строковики та курсантів військових вишів;

Офіцери управлінь і штабів.

Це викликало хвилю обурення у суспільстві, тому минулого місяця у Раді ухвалили законопроєкт № 8312. Він передбачає повернення доплат військовим, але його розгляд тимчасово відклали.

Які зарплати отримували військові минулого року

Якщо порівняти зарплати конкретних військовослужбовців у минулому та поточному році, то вони матимуть відмінності.

Зарплата стрільця у 2022 році

ті, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях – 43 тис. грн;

ті, хто бере участь у бойових діях – 113 238 грн.

Зарплата стрільця у 2023 році

ті, хто не виконує бойові завдання – 20 587 грн,

ті, хто виконують бойові завдання – 50 587 грн,

учасники бойових дій – 120 587 грн.

Аналогічна відмінність у зарплатах зберігається і для військовослужбовців вищого рангу.

У 2022 році командири взводу отримували:

ті, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях – 49 тис. грн

учасники бойових дій – 119 095 грн

У 2023 році грошове забезпечення командира взводу становить:

ті, хто не виконує бойові завдання і не бере участь у бойових діях – 28 229 грн

ті, хто виконує бойові завдання – 58 229 грн

учасники бойових дій на передовій – 128 229 грн.

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