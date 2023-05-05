Міноборони планує знизити граничний вік для призовників

Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років.

Міністерство оборони спільно зі Збройними Силами України напрацювало пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років.

Про це йдеться в заяві Міноборони України, передає НСН.

Як пояснили в Міноборони, такі зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.

По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

У відомстві підкреслили, що така ініціатива погоджена з іншими урядовими й безпековими структурами та спрямована на зміцнення обороноздатності держави.

Раніше ми писали про те, що глава Міністерства оборони Олексій Резніков вважає, що через поразки на полі бою РФ може готуватися до нового “жесту доброї волі” під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Він заявив, що у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

Резніков зауважив, що зараз у пропаганді на федеральних каналах РФ дедалі частіше можна почути фрази: “Треба, напевно, закінчувати СВО”, “треба переходити до оборони”, “треба утримати наші “новоприбулі” території”.

“Адже у разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як “продавати” у себе всередині, як подавати це народу? У них теж завищені були очікування: Київ за три дні і так звану СВО за три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом усе складніше”, сказав Резніков.

Міністр зазначив, що це його особисте переконання, яке ґрунтується на традиційній поведінці Кремля. Не виключено, що в майбутньому російські еліти будуть подавати свої невдачі у битвах під соусом деяких катаклізмів.

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