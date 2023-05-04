Повістки у дверях: що робити в таких ситуаціях і як покарають, коли проігнорувати документ

Під час загальної мобілізації українці продовжують отримувати повістки. Декому документ дають особисто в руки під підпис. А іноді можна знайти повістки у дверях квартир чи у поштовій скриньці. Та не всі призовники знають, чи зʼявлятися до військкомату за таких умов.

Про те, що робити у таких випадках, розповідає адвокат Сергій Гула, передає НСН з посиланням на сайт ПроГроші.

Треба розуміти, що повістка має бути вручена належним чином, а не просто донесена до адресата.

“Що це означає? Коли є підтвердження, що військовозобов’язаний чи його родичі з близького кола, які з ним проживають, отримали повістку. Отже, має бути безпосередній підпис особи. Якщо ж людина відмовляється підписувати документ, то має бути складений відповідний акт зі свідками, де вказано, що військовозобовʼязаний відмовився отримати повістку. Саме у цьому випадку документ вважається належно врученим”, говорить Сергій Гула.

Виходить, що повістка, яку просто залишили у дверях чи навіть поштовій скриньці, не може характеризуватися як вручена належним чином.

“Якщо повістку залишили просто у дверях, то невідомо, чи дійшла вона до адресата. Будь-хто міг йти, випадково зачепити документ чи навіть спеціально його витягнути, а отже адресат його не помітить. Хто повинен довести, що ви не отримали повістку, яку представники військкомату залишили у дверях чи поштовій скриньці? Це завдання уповноваженого органу, який їх роздає”, додає адвокат.

Виходить, щоб розпочати кримінальне провадження щодо людини, яка, на думку представників ТЦК, отримала повістку, то їм треба слідчому чи суду надати відповідні документи, які це підтвердять. Якщо цього немає, то і покарати призовника не можна.

Коли призовників можуть покарати за відмову від повістки

Якщо призовника проінформували про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, а він не прийшов, то людину можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу 5 100−8 500 грн або виправних робіт на строк до одного року. Однак це лише за умови наявних доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку.

Також згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України, якщо призовник належним чином отримав повістку та не зʼявився за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час, то його також чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням до ТЦК. Коли призовників можуть покарати за відмову від повістки

Раніше ми вже писали, якщо призовника проінформували про необхідність з’явитися до ТЦК під час телефонної розмови, а він не прийшов, то людину можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу 5 100−8 500 грн або виправних робіт на строк до одного року. Однак це лише за умови наявних доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку.

Також згідно зі ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України, якщо призовник належним чином отримав повістку та не зʼявився за викликом до ТЦК для визначення призначення у воєнний час, то його також чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням до ТЦК.

Коли передбачена кримінальна відповідальність

Якщо військовозобов’язаний пройшов звіряння військово-облікових даних, медичну комісію для призову та уникнув відправлення до лав ЗС України у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність.

Покарати такого військовозобов’язаного можуть за статтею 336 Кримінального кодексу України “Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період”. Ухилянту загрожуватиме від 3 до 5 років позбавлення волі.

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