Як годують поранених військових: захисник, якій лікується у Сумах, поскаржився на харчування (відео)

Як годують поранених військових у лікарнях: військовослужбовець, який лікується в одній із сумських лікарень, написав у соцмережах про недостатнє харчування в закладі. В лікарні кажуть, що причина – у відсутності окремих тарифів на посилене харчування військових у цивільному лікувальному закладі.

Про це пише Суспільне, передає НСН.

Сергій пішов воювати у січні, після навчання потрапив у Бахмут, де під час штурмової операції отримав осколкове поранення ноги. Розповів, що перебував у лікарнях кількох міст, але сумська так вразила харчуванням, що виклав відео у соцмережі.

“З Харкова привезли мене в Суми. В Сумах почалося: вранці не їжа, а сама вода. Картопля і тісто, немає більше нічого. На обід – каша, виделкою протикаєш – а вона шматком береться. Лікарі тут чудові, коли операцію робили – добре поставилися, все подобається, але з харчуванням жорстко було. Після цього всього прийти на передок воювати, одягати на себе каску, бронік – це кілограмів 40 додає ваги. З таким харчуванням які можуть бути сили, щоб потім ходити й бігати? Ми повзти будемо з цією вагою. Це каска, бронежилет, РПСка, автомат, буває, що і БК носимо, це ще кілограмів 20. І це потрібно не носити, а бігати, тому що ходити ми не можемо там, треба увесь час пересуватися бути в русі, будеш на місці – ти 200-тий”, розповів військовий.

Чоловік розказав, що після операції на милицях ходив на ринок купувати їжу. В сумській лікарні він близько 10 днів. Каже, що за останній тиждень якість харчування покращилася.

“Зараз регулярно хороше харчування, я вже не бігаю після операції їсти, я вже тут сиджу і нікуди не ходжу”, розповів чоловік.

В адміністрації лікарні коментують викладене в соцмережі відео так:

“Це одна страва, яка була вирвана із загального меню, протягом дня пацієнти отримали достатньо лікувально-дієтичного харчування. Також в ході бесіди було з’ясовано, що даний пацієнт не вживає молочних страв, до нього підійшли особисто і ми йому замінили харчування, йому не готують молочні страви. Після відео підключилися волонтерські і благодійні організації, тому харчування трошки покращилося”, розповіла заступниця директора лікарні Тетяна Лавриненко.

В лікарні триразове харчування, воно дієтичне, згідно з нормативами, каже дієтсестра лікарні Людмила Шовкопляс.

“До раціону хворих входять молочні продукти, каші, риба, м’ясо, печінка. Для військовослужбовців у нас є додаткове харчування. Воно посилене м’ясом, рибою, яйцями, молоком. Волонтери приносять і ковбаси, і печиво, і пиріжки, і м’ясо передають, і рибу, коли як”, додала Людмила Шовкопляс.

Щоб нагодувати цивільного хворого, витрачають від 36 до 41 гривні на день. На військових — до 90 гривень на день, цю різницю оплачують із бюджету лікарні, оскільки окремих тарифів для харчування військовослужбовців у цивільному лікувальному закладі не передбачено.

Військовий Максим каже, що в нього нарікань на їжу немає.

“Харчування добре, все влаштовує. Супи дають, пюре дають, подобається, смачне, котлети. Багато чого дають. Плюс волонтери ще приносять, вистачає”, розповів чоловік.

В Сумській обласній раді пояснили, що лікувальні заклади регіону не мають спеціалізованих підрозділів для лікування військових, і відповідно, посилене харчування для них не передбачене.

“Військовослужбовці, які прибувають на лікування або реабілітацію, харчуються в лікувальних закладах і міста, і області як цивільні особи. Для цивільних осіб пайок коштує 36 грн, а військовий лікарський пайок коштує за 100 гривень”, розповів заступник голови Сумської обласної ради Валерій Ісмаілов.

За словами Валерія Ісмаілова, обласна влада вже підготувала звернення до Кабінету міністрів, міністра оборони і міністра охорони здоров’я щодо організації харчування військовослужбовців в цивільних лікувальних закладах. Звернення відправлять найближчими днями.

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