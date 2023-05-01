У Хмельницькому на переході збили двох військових, один з них загинув

1 травня у Хмельницькому по вулиці Тернопільській сталася ДТП. Водій збив трьох людей – двох військовослужбовців та поліцейську. Один військовий загинув.

Ще один військовослужбовець та працівниця поліції отримали травми. Їх збили на пішохідному переході.

Як передає НСН, про це повідомили в поліції Хмельницької області.

Слідчі встановили, що близько 13:00 водій автомобіля «Опель» на пішохідному переході наїхав на трьох людей: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.

Один з військових загинув, а двох інших потерпілих доправили в лікарню для огляду та надання необхідної медичної допомоги.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини ДТП. Про оголошення підозри поки не повідомляється.

Раніше ми повідомляли, що у Кам’янському Дніпропетровської області дитину збили на пішохідному переході, коли горіло зелене світло світлофора.

На щастя, дитина залишилася жива, але її стан важкий. Вона знаходиться в реанімації міста Дніпро. Постраждалій дівчинці 5 років.

Поліція повідомила, що водія (чоловіка 1996 року народження) було затримано в порядку ст. 208 КПК, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст. 286.

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