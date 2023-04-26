ВІДЕО МОМЕНТУ: Страшна ДТП у Кам’янському – дитину збили на переході

Страшна ДТП у Кам’янському Дніпропетровської області. Дитину збили на пішохідному переході, коли горіло зелене світло світлофора. Відео моменту аварії оприлюднив Телеграм-канал Дніпро обласний, передає НСН.

На відео видно, як люди переходять дорогу. Дитина йде з дорослими. І в цей момент її збиває «ВАЗ». Автор повідомлення зазначає, що водій був напідпитку.

На щастя, дитина залишилася жива, але її стан важкий. Вона знаходиться в реанімації.

В цьому відео обнадіює лише одне – поведінка свідків. Всі кинулися на допомогу, а також запобігли тому, аби водій покинув місце ДТП, – пише Телеграм-канал Дніпро обласний

ВІДЕО МОМЕНТУ: Страшна ДТП у Кам’янському

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