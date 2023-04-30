В Одесі загинули мама і дворічна дівчинка – впали з 16 поверху

В Одесі загинули мама і дворічна дівчинка. Вони впали з 16 поверху. Про це повідомляє поліція, передає НСН.

Тіла 34-річної жінки та 2-річної дитини були виявлені 29 квітня близько восьмої години вечора біля багатоповерхівки на Французькому бульварі місцевими жителями.

За попередньою інформацією, містянка разом з донечкою випала з балкону орендованої квартири, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала.

Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини трагічної події.

Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

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