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Події

У Києві знешкодили бойову частину ракети Х-69 – ДСНС

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Журналіст
У Києві знешкодили бойову частину ракети Х-69 - ДСНС

Сапери у Києві знешкодили бойову частину ракети Х-69. Про підозрілий предмет на території лісового масиву повідомив місцевий житель

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що у Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчав із землі.

У Києві знешкодили бойову частину ракети Х-69 – ДСНС

У Києві знешкодили бойову частину ракети Х-69 - ДСНС

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photo 2024 05 06 13 04 27

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.

 «Оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик», – йдеться в повідомленні.

ДСНС закликають громадян бути максимально уважними та обережними: дивитися під ноги, звертати увагу на підозрілі предмети, в жодному разі їх не чіпати їх.

При виявленні підозрілих предметів прохання телефонувати за номером «101».

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