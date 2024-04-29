На Львівщині змії покусали людей – ДСНС попереджає про небезпеку

На Львівщині змії покусали людей. ДСНС закликає українців бути обережними і розповідає, що робити, якщо побачили змію.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на рятувальників.

На Львівщині змії покусали людей

В реанімації з діагнозом «укус змії в ділянці лівої руки» знаходиться 52-річний житель с. Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого – важкий.

Ще один постраждалий – 40-річний житель с. Прибужани Львівського району. Він також знаходиться у лікарні, з ураженнями середньої важкості.

Змії вже прокинулися, тому будьте обережними. Якщо побачили змію – не робіть різких рухів! Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт, – йдеться у повідомленні

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