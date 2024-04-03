У Києві побачили кубло змій. На щастя вони були не отруйними.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі «Життя Оболонь Київ», передає НСН

Змій побачили у парку Муромець

«Змії в парку Муромець. Будьте обережні!», так підписали відео.

З відео видно, що чотири змії швидко пересуваються по доріжці парку й обвивають одна одну.

У Києві побачили кубло змій: відео

Фахівці говорять, що ці змії є представниками родини вужевих. А саме роду неотруйних змій.

Зазвичай їх можна побачити у місцевостях з водоймами, на берегах лісових озер, гірських струмках та степових річках. А також у горах на висоті до 2000 метрів над рівнем моря.

Прокидаються ці змії рано навесні. Іноді навіть у лютому. Найактивнішими вони є традиційно в шлюбний період у травні. Проте побачити їх можна влітку і восени.

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