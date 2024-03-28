В Україну повернулась зграя рожевих фламінго (фото)

В Україну повернулась зграя рожевих фламінго. Вони можуть оселитися в національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області.

Про це повідомили у природному парку.

«Ймовірно “дорозвідка” пройшла успішно, тому що днями зграя рожевих родзинок з Півдня – поповнилась на 58 особин. Вони “досліджують” острівні системи у нацпарку, проводять “рекогностування”, щоб оцінити можливість гніздування у 2024 році. Рівень води в лиманах зараз високий і такі безпечні для гніздування острови в заповідній зоні нацпарку Є», розповіли у співробітники парку.

Вони зазначили, що через війну є загроза для птахів, оскільки птахи дуже чутливі. Якщо шумове навантаження і фактор неспокою будуть високими, то вони не зможуть відтворитися.

Як розповіли у природньому парку «Тузлівські лимани», у 2017 році, ці фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму. Але вивели всього 3-х пташенят і доля їх невідома.

В Україну повернулась зграя рожевих фламінго

Вперше птахи – “розвідники” великою зграєю з’явилися у нас в 2021 році. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ була загибель великої кількості пташенят і дорослих птахів.

«І ми тоді прогнозували, що вони скоро обов’язково загніздяться в Україні», додали співробітники парку.

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