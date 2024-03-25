В Києві жінка знайшла у своїй машині змію. Автівка стояла на вулиці.

Про це пише Kyiv Animal Rescue Group.

Змія виявилася неотруйною. Вона належала до родини вужів.

«Репутація у плазунів специфічна, навіть вужі та не отруйні змії не на жарт лякають людей. А тим паче коли посеред міста у своєму авто людина бачить таку екзотичну красу… Ну, ви розумієте. Можемо тільки уявити відчуття нашої заявниці», розповіли зоозахисники

Знайдену змію до притулку.Тепер їй будуть шукати нового господаря. Фахівці припустили, вона могла виповзти з акваріума та втекти.

В Києві жінка знайшла у своїй машині змію: відео

Звідки молочна змія Кемпбела (неотруйна, підвиди молочної змії родини Вужеві) взялась і чому залізла в машину – невідомо.

«Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму. Ціль успішно досягнута – екстрим та пригоди мали всі учасники цього порятунку», – додали у повідомленні.

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