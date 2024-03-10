«Чому ти не в своїй країні?»: у Варшаві мати з сином побили таксиста з України

У Варшаві мати з сином побили таксиста з України і закидали салон його машини їжею. Про це повідомляє російськомовне видання у Польщі Vitrina.pl.

Як повідомляється, двоє місцевих мешканців напали на таксиста піж час поїздки, коли дізналися, звідки він.

У Варшаві мати з сином побили таксиста з України

Прикрий інцидент стався 7 березня. Водій прийняв замовлення через додаток. Його викликав чоловік, який хотів, щоб його і його маму відвезли з бару додому. Пасажири виявилися п’яними і майже одразу почали сварку.

Приїхав і чекаю. З бару вийшли син із матір’ю. Хлопець міцний, високий. Поки йшов до машини, на ходу їв з контейнера їжу. Це вже поганий знак, але я вирішив їх таки підвезти. Вони сіли на заднє сидіння мого автомобіля, і я зрозумів, що обидва пасажири п’яні, – розповів таксист

Коли матір дізналася, що водій – українець, почала питати, чому він не у себе в країні. А коли зрозуміла, що водій не хоче відповідати, почала скаржитися, що в автомобілі нема ременів безпеки. Водій пояснив, що ремені є, вони у неї за спиною. Але і це не припинило сварку.

Потім до конфлікту підключився її син, який заявив, що вони хочуть перервати поїздку. Водій попросив їх вказати у додатку зупинку, що вони зробили. Але після зупинки конфлікт не припинився, і жінка жбурнула у водія судочком з їжею, забруднивши передню частину салону аж до вітрового скла.

Таксист вийшов із машини і сказав, що викликає поліцію. А син жінки кинувся на водія з кулаками.

За словами водія, це був кремезний високий чоловік, який легко перекинув українця через себе, повалив на землю та продовжив бити вже на землі. Водієві допоміг велосипедист, який їхав повз. Чоловік викликав поліцію, і намагався завадити матері і сину піти з місця інциденту. Проте ті ударили його ручкою від швабри, яку везли з собою.

Через деякий час пасажири все ж таки почали тікати, а водій пішов за ними, поки їх не наздогнали поліцейські. Вони порадили водієві звертатися до лікаря, знімати побої, отримувати висновок та приходити до них із заявою.

Лікарі зафіксували відкриту рану ліктя довжиною 2 см, поверхневу травму голови, забій скроневої області з невеликим набряком. Серйозної шкоди здоров’ю вони не побачили. На цій підставі у поліції відмовилася розглядати справу. Але порадили звертатися до суду. Водій має намір судитися зі своїми пасажирами.

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