Укус бджоли: як виглядає, які симптоми алергії і що робити

Отже, лікарі стверджують: якщо у вас немає алергії на бджолиний токсин або ви не маєте ознак важкої алергічної реакції, то зазвичай укус обмежується тимчасовим болем, почервонінням, свербінням у місці укусу. Однак, якщо ж у вас є алергія, то це може бути небезпечно.

Укуси бджіл можуть викликати різні реакції, починаючи від тимчасового болю та дискомфорту і закінчуючи тяжкою алергічною реакцією. Наявність певного типу реакції не означає, що вона буде у вас завжди такою під час наступного можливого укусу.

Укус бджоли: симптоми

Реакція на укус бджоли може бути легкою, помірною або сильною

Легкий тип реакції

У більшості випадків симптоми бджолиного укусу незначні і включають:

миттєвий гострий пекучий біль у місці укусу;

червоний пухирець у місці укусу;

невеликий набряк навколо місця укусу;

У більшості людей набряк та біль проходять протягом декількох годин.

Помірний тип реакції

сильне почервоніння;

набряк у місці укусу, що поступово збільшується протягом 1-2 днів.

Зазвичай помірні реакції проходять протягом 5-10 днів.

Сильний тип реакції

шкірні реакції (кропив’янка, свербіж, почервоніння або блідість шкіри);

утруднене дихання;

набряк горла та язика;

слабкий або швидкий пульс;

блювання або діарея;

запаморочення або непритомність;

втрата свідомості.

У деяких поодиноких випадках укуси бджіл можуть викликати небезпечну для життя алергічну реакцію, яку називають анафілаксією.

Це відбувається коли ваша імунна система надмірно реагує на тригер алергії. Симптоми як правило виникають майже одразу – протягом декількох хвилин, але можуть з’явитися й через півгодини.

Що робити, якщо укусила бджола

Якщо вас вкусила бджола, слід зробити наступне:

Аби зняти набряк, обробіть укус комахи оцтом або іншими засобами.

Бджоли часто залишають у шкірі жало, тому якщо воно є – видаліть його пінцетом.

Обов’язково продезінфікуйте місце укусу спиртом, після цього можна прикласти лід або щось холодне. Це допоможе зняти набряк і свербіж.

Не розчісуйте місце укусу, це призведе до тривалого загоювання і ще більшого свербіння.

У випадку множинних укусів або схильності до алергічних реакцій, рекомендується випити антигістамінні препарати.

Якщо стан після укусу бджоли, оси або джмеля погіршується, з’явилася висипка, не припиняється блювота, обов’язково зверніться до лікаря.

Якщо у вас бувають алергічні реакції, відразу ж прийміть після укусу антигістамінний засіб негайної дії.

Якщо бджола вжалила в язик, в цьому випадку може настати задуха. Тому відразу ж важливо викликати лікаря і зменшити набряк: тримати в роті шматочки льоду, їсти морозиво або хоча б полоскати рот холодною водою.

Профілактика укусів

Як діяти, аби знизити ризик укусів комах:

Будьте обережні, коли п’єте солодкі напої на вулиці. Оглядайте чашки та соломинки, перш ніж пити з них.

Щільно закривайте контейнери для харчових продуктів та сміттєві баки.

У місцях скупчення комах носіть максимально закритий одяг, а також намагайтеся уникати яскравих кольорів або квіткових принтів на одязі.

Будьте обережні під час скошування трави на газоні або обрізуванні рослин.

Не проявляйте агресію до комах (якщо спробувати вбити осу чи бджолу, найпевніше, що вона вас вкусить).

Не користуйтеся у гарячу пору солодкими ароматами при виході на вулицю (парфумами, кремами).

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