Помилки власників домашніх тварин навесні – ТОП-5

Навесні можна довго гуляти із собакою, адже цьому сприяє тепла погода. Експерти розповіли про помилки власників домашніх тварин навесні, які можуть завдати шкоди домашньому улюбленцю

Про помилки власників домашніх тварин навесні розповідає НСН з посиланням на DailyPaws.

Пропуск планової профілактики від паразитів

Домашнім тваринам необхідна профілактика паразитів. Вона може захистити тварину від серцевих гельмінтів, бліх, кліщів і кишкових глистів. Більшість ветеринарів рекомендують проводити профілактику паразитів для домашніх тварин протягом року, але деякі господарі пропускають планову профілактику, коли на вулиці холодно.

З початком весни кількість паразитів у навколишньому середовищі зростає, тому важливо використовувати засоби від паразитів для свого вихованця.

Відомо, що навіть кімнатні коти піддаються ризику зараження блохами та іншими паразитами. Запитайте свого ветеринара, які продукти найкраще підходять для вашого вихованця, і використовуйте їх відповідно до інструкцій і рекомендацій ветлікаря.

Токсичні рослини вдома

Багато гарних весняних рослин і квітів насправді отруйні для домашніх тварин. Тож перш ніж принести додому букет або рослинку, переконайтеся, що вони не токсичні для вашої собаки чи кота. Особливо цікаві квіти кішкам, вони полюбляють їх гризти.

Шкідливі рослини можуть викликати подразнення порожнини рота та викликати блювоту, ниркову недостатність або неврологічну дисфункцію. Якщо ви помітили симптоми отруєння рослинами, негайно зв’яжіться з ветеринаром.

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Зберігання небезпечної їжі в межах досяжності

Домашні тварини можуть сидіти під столом протягом обіду чи вечері в очікуванні смаколика, або копирсатися у великодніх кошиках. Такі смаколики можуть призвести до хвороби. Наприклад, популярний у цю пору року шоколад, який токсичний для собак і котів.

Крім цього, більшість людської їжі може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту у кішок і собак і призвести до таких ускладнень, як панкреатит. І навіть якщо їжа безпосередньо не шкодить вашому вихованцеві, вона може призвести до ожиріння.

Їжу потрібно зберігати у недоступному для домашніх тварин місці. Також варто нагадати гостям і дітям не пропонувати їжу домашнім тваринам.

Відсутність підготовки до сезону алергії

Як і люди, багато домашніх тварин навесні страждають від алергії. В такі періоди домашні тварини відчувають подразнення шкіри та свербіж. Якщо ви знаєте, що у вашого кота чи собаки сезонна алергія, можливо, ви зможете вчасно їм допомогти.

Окрім використання засобів від паразитів, заплануйте візит до ветеринара, щоб обговорити план боротьби з алергією. Ваш ветеринар може призначити ліки, щеплення або запропонувати поради щодо мінімізації симптомів.

Відсутність планового огляду у ветеринара

Ветеринари, як правило, бувають діже зайняти навесні. Крім відвідування хворих тварин, вони проводять щорічні огляди та щеплення, а деякі господарі відкладають візит до останньої хвилини. Отже, щоб вчасно потрапити на прийом до ветеринара, потрібно заздалегідь записати свого хатнього улюбленця на огляд.

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