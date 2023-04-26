Чому у найстарішої матері в Україні відібрали доньку – дівчинка благала про допомогу

У найстарішої матері України, 78-річної Валентини Підвербної з Чернігова, забрали 12-річну дочку Анну-Марію.

Днями в мережі зʼявився допис школярки, в якому вона благала про допомогу, після чого на сімʼю звернули увагу співробітники ювенальної поліції, передає НСН з посиланням на Суспільне.

Як пише видання, виконком Чернігівської міськради прийняв рішення негайно відібрати дитину у найстаршої мами України Валентини Підвербної. Це пов’язано із загрозою для життя дівчинки, повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Валентина Підвербна народила доньку в лютому 2011-го року завдяки штучному заплідненню, на яке довго відкладала гроші. Понад 12 років тому її історія стала сенсацією, а літню маму переслідували ЗМІ.

Коли Анна-Марія подорослішала, громадськості стало відомо, що в сімʼї не все ладно. Сусіди Валентини розповідали, що бачили, як літня мати просила милостиню.

Начальниця міського управління служби у справах дітей Чернігівської міськради Олена Зінченко каже: Підвербна та її донька постійно були під контролем служби. Жінка каже, що були звернення зі школи щодо поведінки дівчинки. Наразі там ситуацію не коментують.

“Ми весь час відстежували ситуацію з навчальним закладом, з лікарнями, як мати лікує дитину, були в неї вдома неодноразово, проводили обстеження. Загрози життю та здоров’ю дитини не було”.

З минулого року родина перебуває на обліку служби. У листопаді 2022-го представники ювенальної поліції склали на Валентину Підвербну два адміністративних протоколи: за невиконання батьківських обов’язків та психологічне насильство. У січні цього року в Новозаводському суді Чернігова справу розглядали в закритому режимі. У березні її закрили – суд не побачив у діях жінки складу адмінправопорушення.

24 квітня у соціальній мережі Instagram з’явилися дописи від нібито доньки Валентини Підвербної Анни-Марії, де йдеться, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно. Зокрема, б’є, дряпає, цькує, забороняє митися. Також є слова, що жінка хоче довести її до самогубства.

“Поліція негайно відреагувала на побачене і прибула на місце події разом з відповідними службами. В ході перевірки було встановлено, що дитина перебуває неналежних санітарно-гігієнічних умовах та зазнає домашнього насилля. З боку матері відсутнє належне піклування про розвиток дитини і її здоров’я”, каже речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк.

Під час спілкування зі службами дівчинка підтвердила інформацію, яку вказала в публікації, та попросила, щоб її забрали від матері.

“Дитина в розмові підтвердила те, що мати дійсно виконує такі дії, які їй не подобаються, і вона може вчинити самогубство. Це було при мамі в квартирі, при представниках”, говорить Олена Зінченко.

Вона додає, що було прийнято рішення, що дитину треба відбирати. Був складений акт оцінки рівня безпеки, за цим актом дитину забрали і привезли до дитячої лікарні.

У найстарішої матері в Україні відібрали доньку. Що буде далі з дитиною?

Олена Зінченко сказала, що під час огляду лікарі не виявили на тілі дівчинки слідів фізичного насильства. Поки вона перебуватиме в лікарні. Після рішення виконкому про відібрання служба має подати позов до суду. Саме він вирішуватиме подальшу долю 12-річної Анни-Марії.

“Якщо буде прийняте рішення відібрати дитину від матері, то дитині далі буде встановлено статус дитини позбавленої батьківського опікування і дитина може влаштовуватись під опіку, в прийомній сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інтернатні заклади, будь-яку форму виховання сімейного, крім усиновлення”.

Також служба спостерігатиме за матір’ю дівчинки, чи буде вона цікавитися її долею. Свою позицію жінка може відстоювати в суді.

“Ми спостерігаємо, як мати буде себе поводити, як вона буде працювати з соціальними службами, співпрацювати, чи буде вона цікавитись, чи не буде цікавитись далі долею дитини. І в залежності від того буде далі вже чи позбавлення матері батьківських прав, чи, можливо, якщо вона звернеться до суду і буде вважати, що вона варта того, щоб продовжувати виховати, вона має на це право. Якщо суд не прийме рішення про відібрання, вона також має бути присутня в суді, відстоювати своє право, то дитина повернеться до родини, і родина буде перебувати під контролем і нас, і соціального центру”.

Як сказала речниця Нацполіції області, на Валентину Підвербну склали два адмінпротоколи.

“За неналежне виконання службових обов’язків на матір дівчинки були складені адміністративні протоколи за ч. 1 статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей та за ч.1 статті 173 з приміткою 2, це скоєння домашнього насилля. Стосовно цієї ж жінки у листопаді минулого року поліція вже складала за скоєння аналогічних правопорушень”.

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