Загадкова смерть дитини на Київщині: стали відомі нові подробиці трагічної історії, яка днями трапилась в селі Стрітівка, передає НСН.

Нещодавно у селі знайшли повішеною 12-річну місцеву дівчинку на ім’я Маргарита. За попередньою інформацією поліції, дівчинка, яка мала безліч планів на майбутнє, скоїла самогубство на горищі приватного будинку після того, як пішла туди взяти мотузку для того, щоб зробити ляльку-мотанку. В цьому помешканні вона проживала разом з матір’ю та вітчимом. Крім них, в будинку мешкали ще дві молодші дитини.

Після похорону Маргарити сусіди в коментарі для ТСН.ua розповіли про те, що передувало трагедії, підкреслюючи, що на їхню думку, мало місце доведення дитини до самогубства.

Сусідка дівчинки Ольга розповіла, що задовго до трагедії сталась низка випадків, які можуть яскраво характерізувати відношення родини до Маргарити.

«Свого часу Рита мені розповіла, що вітчим дістав пістолет і став погрожувати, що почне стріляти. Дівчинка розповіла про те, що була викликана поліція. Коли правоохоронці приїхали, то звернулись з вимогою надати паспорт. Паспорт принесла Маргарита, а після цього вітчим сказав їй, що ніколи цього не пробачить. Я особисто бачила на тілі дівчинки, на сідницях синьо-чорні синці», каже Ольга Ніконова.

За словами Ольги, вона пригадує такий випадок:

«О другій годині ночі телефонує мама Маргарити і попрохала, щоб дитина переночувала у мене. Привела Маргариту в одному спідньому, а голова у Рити була мокрою. Мати дівчини мені розповіла, що він напився та занурював голову Рити в таз з водою. Він топив і тримав там голову Рити. Мати вирвала дитину з рук чоловіка та привела до нас. Наступного дня Рита пішла додому. Крім цього, був випадок, коли мати дівчинки скаржилась мені, що хоче піти від чоловіка, але йти було нікуди, роботи не було. В Одесі у неї мешкає мати, не знаю, чому вона не уїхала до неї. Я вважаю, що було доведення до самогубства, він погрожував здати її до дитбудинку. У дитини просто не витримала психіка. До речі, в той день мати Маргарити не пустила дитину до школи, хоча школа була для нею радістю».

До цього Ольга додає, що після похорону вітчим Маргарити начебто зник.

«Все село збунтовалось, люди його ненавидять. Кажуть, що він зник після цього», розповідає Ольга.

Резюмуючи, Ольга додала наступне:

«Одного разу Маргарита мені розповіла, що дуже хоче працювати в поліції. Я її запитала про те, чому виникло таке бажання, а дівчина відповіла, що хоче посадити свого вітчима. Це було два роки тому, коли їй було 10 років…».

За словами Ольги, вона, як людина, яка добре знала цю родину, зверталась по допомогу до директора школи.

«До родини приїздили представники опіки, яких викликали сусіди, ті, своєю чергою, робили попередження», додала Ольга.

Ольга звертає увагу на такий щемливий факт, що дитина була знайденою повішеною в напівсидячому положені.

«Вона могла підвестись на ноги, але не зробила цього. Напевно, її настільки дістала ситуація, що вона не стала на ноги…», резюмує Ольга.

Ще одна з сусідок цієї родини розповіла, що, на її погляд, ця родина – мати Маргарити та вітчим є небайдужими до алкоголю людьми.

«Звісно, це їх особиста справа. Іншими словами, за молодшими дітьми часто доглядала саме Маргарита. Часто дівчинка була засмучена, були випадки, коли до родини викликалась поліція. Мені дуже шкода цю дитину. Не знаю, що можна було зробити, щоб вона таке вчинила з собою. Або її так допекли морально…Коли останнього разу бачила Марго, то вона була дуже засмученою, не такою, як завжди», розповіла сусідка родини.

Обидві жінки, з якими поспілкувались журналісти, кажуть, що вони, які і більшість мешканців Стрітівки, сподіваються на те, що поліцейські об’єктивно розслідують обставини смерті Маргарити та з’ясують, за яких саме обставин не стало цієї дитини.

Поліція з’ясовує обставини смерті

В поліції Київської області офіційно повідомляють, що наразі йде слідство у цій справі та тривають всі необхідні експертизи. Своєю чергою, джерела ТСН в МВС повідомили, що слідству відоме місце перебування вітчима дівчинки і за офіційною інформацією він не втік.

«Можемо додати, що ця особа була раніше судима, але скарг про насилля над дівчинкою до поліції раніше не надходило. Також відомо, що на тілі дівчинки не було знайдено слідів насилля з боку інших осіб», повідомили в МВС.

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