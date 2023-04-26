Чи будуть вихідні 1 і 9 травня в Україні цього року

Стало відомо, чи будуть вихідні 1 і 9 травня у 2023 році в Україні. В ці дні відзначаються День праці та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це пише НСН.

Законодавством встановлено дев’ять святкових днів, зокрема 1 травня – День праці та 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Отже, у травні 2023 року мали бути вихідними днями понеділок 1 травня і вівторок 9 травня.

Однак статтею 6 закону “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Тому 1 травня і 9 травня є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку. Тобто День праці (1 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не будуть вихідними у 2023 році.

Зазначимо, керівники недержавних компаній можуть на власний розсуд встановлювати додаткові вихідні.

Травень має 31 день, серед яких 23 – робочі, а 8 – офіційні вихідні (субота та неділя). Тобто, українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 та 31 травня, а відпочиватимуть – 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28, травня.

Які свята у травні

Професійні та міжнародні свята у травні 2023 в Україні:

1 травня — День праці.

3 травня — Всесвітній день свободи преси (Преси).

7 травня — День радіо.

8-9 травня — Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.

8 травня — Міжнародний день Червоного Хреста.

9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; День Європи (міжнародний).

12 травня — Всесвітній день медичних сестер.

14 травня — День матері.

15 травня — Міжнародний день сімей.

17 травня — Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства.

18 травня — Міжнародний день музеїв.

19 травня — Міжнародний день боротьби з гепатитами.

20 травня — День Європи (український); День науки; День банківських працівників; Всесвітній день метролога; Всесвітній день травматолога.

21 травня — День пам’яті жертв політичних репресій; День молодіжних та дитячих громадських організацій; Всеукраїнський день працівників культури; Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу; Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

22 травня — Міжнародний день біологічного різноманіття.

23 травня — Свято Героїв.

24 травня — День слов’янської писемності та культури.

25 травня — День філолога.

25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій.

26 травня — День зварника.

27 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

28 травня — День хіміка; День Києва; День прикордонника.

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня — Всесвітній день без тютюну.

Календар церковних свят на травень 2023

10 травня — Преполовіння П’ятидесятниці

Це свято християни східного обряду відзначають за 25 днів після Великодня. Це слово вказує на половину часу між святкуванням Великодня та Трійці. Перші згадки про свято сягають 5 століття.

У церквах співають літургії, освячують воду та просять Господа “напоїти спраглі душі водами благочестя”.

14 травня — священномученика Макарія Київського

14 травня згадують священномученика Макарія, який був київським митрополитом. Він трудився на благо православ’я в тодішніх литовсько-руських землях. За давніми переказами він був опікуном княгині Олени.

Під час подорожі до Києва 1497 року його вбили татари, а в момент нападу він звершував Божественну літургію в церкві села Стриголове. Макарій Київський не покинув літургії навіть під час смерті.

Християни відвідують його мощі у Володимирському соборі та згадують священномученика в цей день.

21 травня — апостола і євангеліста Іоанна Богослова

За давніми переказами, Іоанн Богослов був улюбленцем Спасителя за свою чистоту і жертовність. Він був одним з трьох учнів, наближених до Господа. Він опікувався Богородицею до самої смерті.

У своєму Євангеліє він описав мученицьку смерть Спасителя та його настанови учням. Християни в цей день славлять апостола, просять у Господа про зцілення душі та тіла.

22 травня — Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця

Пам’ять Святителя Миколая вшановують не лише 19 грудня, а й 22 травня. Саме тоді його мощі перенесли з Мир Лікійських у Бар. Християни прославляють його за чудеса та просять захисту від зла, стихійних лих та води.

Святий Миколай завжди допомагав людям, приймав кожного з любов’ю. Для нужденних був годувальником, а для сиріт — батьком. Тому його пам’ять вшановують двічі.

25 травня — Вознесіння Господнє

Свято Вознесіння Господа відзначають християни всього світу на 40-й день після Великодня. В це велике свято християни пробачають одне одного, миряться. В церквах відбуваються служби та співають великодні пісні.

Люди випікають печиво у формі драбини, щоб Господу було простіше піднятися на небеса. Ритуальний хліб залишають на могилах рідних. У цей день потрібно причащатися та сповідуватися, також потрібно відвідати урочисте богослужіння.

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