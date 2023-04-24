Посівний календар на травень 2023 – що і коли садити на городі

Люди використовують посівний календар, щоб вибрати оптимальні дати для весняних робіт на городі. Є дні, які добре підходять для висадки розсади в грунт і сіяння, а є дні, коли не варто займатися городом зовсім

У травні зазвичай займаються посадкою овочів у ґрунт, висаджують квіти та саджанці дерев, упорядковують садові кущі та дерева.

Коли у травні потрібно займатися роботами на городі згідно з посівним календарем розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Посівний календар на травень 2023 року

Картопля: 3,5, 6, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 травня

Морква: 16, 17 травня

Буряк: 14, 15, 16, 17, 24 травня

Капуста: 2, 14, 21, 24, 30 травня

Цибуля та часник: 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня

Помідори: 13, 15, 27, 29 травня

Кріп, петрушка, інша зелень: 3, 17, 29 травня

Баклажани, перець: 7, 11, 19 травня

Кабачки, патисони, гарбуз: 2, 10, 15, 22, 23, 24, 25 травня

Бобові: 1, 2, 3, 7, 8, 21, 22, 23, 24 травня

Редиска: 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29, 30 травня

Коли садити квіти

Однорічні: 1, 2, 3, 19, 30 травня

Багаторічні: 14, 15, 30, 31 травня

Коли садити фрукти:

Ягоди, полуниця, виноград: 2, 14, 24, 30 травня

Плодові дерева: 9, 12, 13 травня

Коли садити овочі та фрукти не рекомендується

Найбільш невдалими днями для роботи на городі та в саду вважаються: 5, 19, 20 травня

З 4 по 6 травня не варто займатися сіянням, посадкою, пересадкою – дні Повного місяця

7-8 травня, а також з 9 по 12 травня не варто обрізати коріння та гілки – рослини довго приживлятимуться.

16-17 травня – можна займатися ґрунтом, обробляти від шкідників, обрізати гілки, але садити овочі та фрукти для майбутнього врожаю – не варто.

З 18 по 20 травня – Молодий місяць, не рекомендується садити та сіяти, але можна займатися ґрунтом, полоти бур’яни.

25-26 травня – не варто сіяти насіння та більшість овочевих культур, не бажано робити розсаду.

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