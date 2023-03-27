Яєчна шкаралупа містить значну кількість поживних речовин, таких як кальцій, калій, магній, фосфор, кремній та інші мікроелементи, які є важливими для росту та розвитку рослин.

Крім того, яєчна шкаралупа може бути корисною для зберігання та захисту рослин від шкідливих комах та грибків.

Для використання яєчної шкаралупи як добрива, її потрібно дрібно перемолоти та додати до ґрунту. Це можна зробити, наприклад, шляхом змішування її з компостом або іншими органічними матеріалами.

НСН детально розповість, як правильно використовувати яєчну шкарлупу.

Як правильно зробити добриво з яєчної шкаралупи

Підживлення яєчною шкаралупою потрібне наступним культурам:

пасльоновим: картоплі, помідорам, перцю, баклажанам;

капустяним: брокколі, кольрабі, білокачанній і цвітній капусті;

бобовим: квасолі, горошку;

гарбузовим: огіркам, цукіні, патисонам, гарбузам;

коренеплодам: моркві, редису, буряку;

цибулевим і зелені: салатам, цибулі, кропу.

Яєчна шкаралупа перегниває в ґрунті і віддає корисні речовини рослинам поступово і довго. Для того, щоб використовувати її в якості добрива, подрібніть її і розсипте щільним шаром по грядках, а потім, перекопуючи, закрийте в ґрунт.

Пам’ятайте: чим дрібніше помол шкаралупи – тим швидше вона почне приносити користь.

Яєчна шкаралупа від шкідників

Додатково такий народний засіб допомагає позбутися від “капустянки”, “чорної ніжки”, слимаків або равликів – докучливих садових шкідників. Ефективний засіб готується просто: потрібно подрібнити шкаралупу, перемішати її з рослинним маслом і прикопати в міжряддях.

До речі, шкаралупа від яєць так само ефективна проти колорадських жуків – достатньо лише обсипати рослини, постраждалі від шкідників, борошном з шкаралупи. Через кілька днів непрохані гості впадуть замертво.

Чи можна мульчувати яєчною шкаралупою

Третій варіант догляду за городом – використовувати шкаралупу в якості мульчі. Особливо ефективна вона для ягідних чагарників. Для того, щоб ефективність була високою, не обов’язково подрібнювати шкаралупу в борошно – розламайте на кілька шматочків.

Така мульча не буде довго перегнивати, захистить ґрунт від пересихання, рослини – від шкідників, а город від бур’янів.

Яєчна шкаралупа як добриво для кімнатних квітів

З яєчної шкаралупи можна приготувати відмінний настій – він допоможе прискорити зростання кімнатних квітів і зміцнити їх стебла.

Вам потрібно взяти шкаралупу сирих яєць, ретельно її вимити, покласти в глибоку ємність (можна взяти банку) залити водою, закрити кришкою і настоювати 4-5 днів, не забуваючи раз на добу збовтувати вміст. В кінці ви побачите, що на поверхні з’явилася піна, а сам настій має злегка неприємний запах. Так і повинно бути – інтенсивність запаху залежить від того, наскільки добре були вимиті яйця.

Розведіть настій з теплою водою в пропорції 1:1 і поливайте кімнатні рослини.

Використання яєчної шкаралупи для розсади

Багато досвідчених городників додають в діжки з розсадою борошно з яєчної шкаралупи – туди, куди вже було висіяне насіння. Зверху потрібно присипати ґрунтом і чекати – кальцій в складі шкаралупи активізує проростання насіння і допоможе майбутнім рослинам бути більш міцними. Деякі умільці навіть примудряються використовувати половинки яєчної шкаралупи замість контейнерів для розсади.

Джерело: УНІАН

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