Дві рослини, які не можна садити на городі – можуть знищити весь врожай

Неправильне сусідство рослин на грядках може знищити всі зусилля з вирощування врожаю. Які дві рослини не можна садити на городі

Неправильне сусідство рослин може нашкодити іншим насадженням на городі. Причин може бути декілька, зокрема спільні хвороби та шкідники. А ще – “конкурентна” поведінка, яка змушує рослини нарощувати зелену масу та кореневу систему, а не вкладати сили в плоди.

До останнього призводить присутність на городі двох культур. Вони будуть придушувати життєдіяльність практично будь-якої городини. Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Дві рослини, які не можна садити на городі

Це фенхель та полин. Їм в жодному разі не місце біля грядок. Ці рослини варто тримати окремо. Там, де вони не завдадуть шкоди іншим насадженням. Відомо, що фенхель особливо шкодить помідорам, квасолі та кмину. Полин же небезпечний для всіх овочів. Вони удвох здатні загубити практично увесь урожай на невеликому городі.

Натомість існують і вдалі сусідства. Ось хороші пари для висаджування поруч:

морква і цибуля – захищають одна одну від мух-шкідників;

капуста і селера – допомагають захищати одна одну від типових хвороб;

базилік і помідори – так само взаємно відганяють небезпечних шкідників;

огірки та кукурудза – огіркові пагони добре плетуться по кукурудзяних стеблах і приносять урожай довше;

квасоля та кукурудза – обплітаючи кукурудзяні стебла, квасоля захищає їх від шкідників, а натомість отримує більше сонця;

помідори і капуста – сонячні плоди не подобаються шкідникам, які харчуються капустяним листям.

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