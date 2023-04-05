Найкращий час для посіву огірків у 2023 році – які сорти обрати, щоб не гірчили

Які дати сприятливі для посіву огірків у відкритий ґрунт в 2023 році. Які сорти не гірчать та дадуть щедрий врожай. Про це розповість НСН.

Насіння огірка висівають у кілька етапів. Для одержання раннього врожаю у південних районах — 15 – 30 квітня, коли температура ґрунту на глибині 10-15 см досягне 12-14°С, у лісостепу — 25 квітня — 10 травня, на Поліссі та в західних районах України — 5-15 травня, залежно від погодних умов. Для першого терміну сівби використовують сорти огірка салатного призначення.

Крім того, городники наприкінці травня – початку червня висівають огірки повторною культурою — після зелені, редиски та інших ранніх культур. При цьому особливу увагу приділяють підготовці ґрунту і збереженню в ньому вологи.

Як правильно засіяти огірки у відкритий ґрунт

Перш за все, слід обрати правильну ділянку для посіву. Огірки полюбляють зростати на сонці, у захищеному від холодних вітрів місці.

Можна їх розмістити на ділянках, де торік росли: капуста, картопля, цибуля, помідор, перець чи морква. А от місць, де росли гарбузові культури, ліпше уникати.

Сам ґрунт має бути легким та родючим, тож перед посадкою слід додати в нього добрива: перегній або компост із розрахунку два відра на кв. м.

Отож, у сприятливий для посіву день за календарем та температурою, у підготовлений відкритий ґрунт можна починати посів.

Зробити у ґрунті борозенки завглибшки два – чотири см на відстані 70 см один від одного.

Борозни варто зволожити та заповнити насінням з відстанню у 5–10 см.

Після присипати насіння ґрунтом і полити ділянку.

Також уздовж грядки варто встановити опори — це полегшить збирання врожаю.

Сприятливі дні для посіву огірків у 2023 році

Квітень: 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.

Травень: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Зауважте, що огірок – це теплолюбна культура, його комфортна температура для зростання та розвитку +14°C – +30°C.

Тож оптимальний місяць для посадки огірка — кінець квітня та травень. В цей час температура вже стабільно тепла та сприятлива.

Які сорти огірків обрати для посіву

Якщо ви хочете, щоб на грядці виросли огірки, які не будуть гірчити, зате дадуть великий урожай, варто звернути увагу на такі п’ять сортів.

Лазурит

Ранньостиглий високоврожайний сорт огірків, який відносять до корнішонного типу. Плоди невеликі — довжина становить 8-10 см. Шкірка темно-зелена, має гострі шипи. На смак м’якуш солодкий, без гіркоти. Огірки Лазурит хрумкі. Вирощувати їх можна як у відкритому ґрунті, так і в теплиці.

Альгамбра

Ще один ранньостиглий сорт огірків, який відрізняється високою врожайністю та стійкістю до хвороб. Плоди темно-зелені, середньої довжини (10-12 см), тому цей сорт вважають ідеальним для консервування. Ці огірки не гірчать, їх можна сміливо вживати у свіжому вигляді. М’якуш біло-зелений, соковитий і хрумкий. За будь-яких умов вирощування, Альгамбра не буде гірчити.

Родос

Відноситься до ранньостиглих гібридів. Сорт високоврожайний, стійкий до хвороб. Плоди циліндричної форми, довжиною 10-12 см, зеленого кольору з білими шипами. Це хрусткі, соковиті і зовсім не гіркі огірки, які підходять для вирощування в теплиці чи у відкритому ґрунті.

Мамай

Ще один гібридний сорт раннього дозрівання. Його відносять до корнішонного типу. Плоди невеликі (довжина в середньому 8-10 см), мають тонку зелену шкірку і білі шипи. Головна особливість сорту Мамай в тому, що врожай стійкий до основних хвороб та шкідників. Можна вирощувати не лише в теплиці, але й у відкритому ґрунті.

Сюзанна

Серед городників цей сорт огірків є найпопулярнішим. Відносять його до гібридних. Він має декілька основних переваг: висока врожайність, стійкість до шкідників та хвороб. Плоди циліндричної форми, довжиною 12-15 см та діаметром 3-4 см. Шкірка має темно-зелене забарвлення і білі шипи. М’якоть хрумка, соковита, не гірчить.

Джерело: ТСН

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