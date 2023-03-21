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Вирощування розсади: 6 помилок, які можуть загубити ваш врожай

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Вирощування розсади: 6 помилок, які можуть загубити ваш врожай

Вирощування розсади – доволі кропіткий процес, коли треба враховувати багато нюансів і діяти за чіткою інструкцією. Адже деякі помилки можуть геть зіпсувати ваш майбутній врожай

Що не можна робити під час пророщування сіянців розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

1. Купуйте насіння правильно

Якщо ви не заготовляєте насіння самі, то не слід купувати його у випадкових продавців.

У разі необхідності насіння слід обробити (зазвичай фабричне насіння вже оброблене) міцним розчином марганцю, для цього його потрібно занурити на 20 хвилин у розчин, а потім промити проточною водою.

2. Довге замочування

Не можна довго замочувати знезаражене насіння у воді – не більше 12-20 годин, тому що воно може “задихнутися” і при посіві не проросте, а просто-таки згниє в землі.

Вирощування розсади – які помилки можуть загубити ваш врожай

Вирощування розсади: 6 помилок, які можуть загубити ваш врожай

3. Ранній посів

Деякі городники прагнуть посіяти помідори, перці чи огірки якомога раніше, щоб отримати ранній врожай. Але якщо у вас нема змоги висадити розсаду в теплиці, а також підсвічувати її під час вирощування, не робіть цього.

Інакше ваші саджанці витягнуться, переростуть і будуть довго адаптуватися при пересадці.

4. Неправильний ґрунт

При посіві насіння на город слід уникати висівання їх у важкий ґрунт. Рекомендується використовувати ґрунтосуміш, яку потрібно заготувати з осені.

Враховуйте особливості кожної культури при підготовці грядок, де вона ростиме.

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5. Неправильна температура

Щоб забезпечити швидке проростання та запобігти ураженню розсади чорною ніжкою, необхідно зберігати температуру повітря не менше 23-25 градусів тепла для накритих плівкою або склом посівів.

6. Відсутність загартовування

За тиждень-два до висадки розсади в ґрунт її потрібно обов’язково загартувати на відкритому повітрі. Робити це необхідно в безвітряну погоду, поступово збільшуючи час перебування на вулиці. А висаджувати розсаду найкраще у похмуру погоду.

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Вирощування розсади: 6 помилок, які можуть загубити ваш врожай Встановити додаток

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