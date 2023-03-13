Що допоможе захистити розсаду від загрози і як запобігти загибелі рослин

Розсада при вирощуванні вимагає уваги та догляду, оскільки молоді рослини через брак поживних речовин стають вразливими перед грибковими захворюваннями та можуть швидко зачахнути. Що допоможе захистити розсаду і як запобігти загибелі рослин

Що допоможе захистити розсаду від загрози та як запобігти загибелі ніжних сходів розповідає НСН з посиланням на профільне видання “Сад та город “.

Ознаки, що розсада гине:

стало жовтіти нижнє листя,

поява фіолетового відтінку,

стали сохнути краї та з’являються плями,

з’явилося витончення стебла біля кореня.

Розглянемо кожен “симптом” детальніше, а також методи лікування рослини.

Найчастіше розсада жовтіє від нестачі підживлення, неякісного ґрунту, нестачі світла та вологи.

Якщо розсада повільно росте, у неї жовтіє нижнє листя, а верхнє стає блякло-зеленого кольору – у молодої рослини дефіцит азоту. Від нестачі цього елемента часто страждають на томати, перці, баклажани.

Впоратися з проблемою допоможе обприскування рослини розчином сечовини. Для цього слід 1,5 г сухої речовини розчинити у 1 літрі води.

Що допоможе захистити розсаду від загрози

Від нестачі фосфору та охолодження коренів стебла та листя посадкового матеріалу стають червоного або фіолетового відтінку, а також скручуються та опадають. Якщо підкладений утеплювач під місткості з пагонами не вирішує проблему, потрібно внести фосфорне добриво.

Готують фосфорну суспензію для розсади за таким рецептом: 2 ст.л. гранул суперфосфату потрібно залити 300 мл окропу і залишити настоюватися в теплі протягом дня. Далі 150 мл одержаної рідини потрібно розвести у відрі води, а розчин потрібно використовувати до літа.

При дефіциті калію на розсаді жовтіють і сохнуть краї листя, а на самій листовій пластині виступають світлі та червоні плями.

Для заповнення браку цього елемента у молодих рослин потрібно приготувати спеціальний поживний розчин, розвівши 1,5 г сульфату калію в 1 л води, після чого розсаду поливати таким складом.

Гниль кореневої шийки рослин призводить до витончення і потемніння стебла, а називається така недуга “чорна шкіра”. Провокує проблему грибок, що вражає розсаду, і здатний погубити всі сходи. Хворобі часто піддаються овочеві та квіткові культури.

Для профілактики “чорної ніжки” насіння перед посівом радять витримати в розчині марганцівки або замочити у спеціальному препараті “Фітоспорин”.

Через добу після пікірування сіянців також слід обробити ґрунт профілактичним складом, причому – не торкаючись листків.

Також для недопущення захворювання рослин можна використовувати торф’яні горщики та таблетки для вирощування замість дерев’яних ящиків та пластикових ємностей.

Додамо, якщо хворі паростки не вдається вилікувати, їх слід видалити, щоб не заразилася вся розсада.

Новини України:

Роботи на городі і в саду – що потрібно зробити у березні

Встановити додаток