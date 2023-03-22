Коли і чим обробити плодові дерева навесні

Досвідчені садівники знають, що навесні дуже важливо вчасно обробити плодові дерева від хвороб і шкідників.

НСН розповідає, як і чим обприскувати садові дерева.

Усі рослини протягом вегетації проходять фази, під час яких активізуються певні хвороби і шкідники. Тому проведення захисних заходів приурочують до певних фаз розвитку рослин.

Чим обробити плодові дерева до розпускання бруньок

Коли середньодобова температура повітря сягне 5 С, наступає пора першого обприскування плодових і ягідних насаджень. Сучасний засіб для боротьби з зимуючими стадіями шкідників – препарат «30 В» (індустріальне масло), яким бажано обприскувати крони, скелетні гілки та штамби дерев (600–800 мл на 10 л води). Це препарат вітчизняного виробництва, безпечний для людини та навколишнього середовища. Покриваючи тонким шаром олійної плівки поверхню кори гілок та штамбу, він не дає змогу дихати шкідникам, що перезимували, вони задихаються та гинуть. Не менш ефективними є препарати «Брунька» та «Чистий сад».

Чим обприскувати при масовому розпусканні бруньок

В цей час необхідно провести обприскування вдруге (як проти шкідників, так і проти хвороб) 3%-ю бордоською рідиною або одним із замінників, наприклад «Чемпіоном» (30 г/10 л води), «Стробі» (20 г/10 л води), «Хорус» (2 г/10 л води).

До робочого розчину фунгіцидів потрібно додати один з інсектицидів проти шкідників – «Карате Зеон» (4 г/10 л води), «Альфа-супер» (2,5 мл/5 л води), «Твікс» (10–15 мл/5 л води), «Актор» (1,4 г/10 л води).

Обробка при «рожевому бутоні»

Під час фази утворення суцвіть обприскують дерева проти гусені, що відроджується, листокруток, жуків довгоносиків, попелиць, несправжніх гусениць пильщиків, мінуючих молей, личинок щитівок та несправжніх щитівок, а також проти збудників хвороб. У цей період пестицидами обробляють усі сорти різних строків дозрівання всіх плодових культур. Обприскують одним із названих препаратів: «Конфідор» (2,5 г/10 л води), «Матч» (10 мл/10 л води), «Нурел-Д» (15 мл/10 л води). З фунгіцидів у робочий розчин до інсектицидів потрібно додавати «Мобіл» (3 г/10 л води), «Скор» (2 мл/10 л води), «Страж» (3 мл/5 л води). Ці препарати особливо ефективні на персику, абрикосі проти кучерявості листя.

Після закінчення цвітіння

В цей час проводять обприскування проти гусениць, які пошкоджують листя, попелиць, щитівок, медяниць, кліщів та хвороб.

Головним чином боротьба зі шкідниками і хворобами саду залежить від своєчасного та правильного застосування хімічних і біологічних засобів захисту рослин, але це не означає, що слід щорічно обприскувати сад препаратами. Треба врахувати ступінь зараженості. Не слід застосовувати хімічні засоби про всяк випадок.

Сім золотих правил обприскування

Норми витрати робочої рідини залежать від віку дерев: до 5 років – 0,5–1 л/дерево, 6–10 років – 2,5–3 л/дерево, 11 і старше – 3–3,5 л/дерево. При рясних та частих опадах обприскування необхідно повторити. Якщо препарат купується у роздрібній торговій мережі, необхідно вимагати чек та сертифікат якості, позаяк в останні роки дуже багато засобів захисту рослин на ринках – неякісні підробки. При проведенні обприскувань необхідно дотримуватись рекомендацій на упаковці. Зберігати готовий робочий розчин можна не більш як одну добу. При обприскуванні необхідно змочити не тільки верхній, але й, головне, нижній бік листків, де найчастіше харчуються шкідники й розвиваються хвороби. Робочий розчин не повинен стікати з рослин, а має осідати у вигляді тонкого шару, що можливо створити тільки із застосуванням обприскувачів, коли розчин розпорошується під тиском. При обприскуванні не можна допускати зносу рідини й осідання її на сусідні рослини, які не підлягають обробці.

Джерело: bradas.ua

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