Були ознаки епілептичного нападу: в ТЦК Кривого Рогу помер військовозобов’язаний

В ТЦК Кривого Рогу помер військовозобов’язаний. Про це спочатку повідомили місцеві ЗМІ. Згодом з’явився офіційний коментар.

Інформацію про трагедію 6 травня увечері оприлюднило видання На часі: Кривий Ріг, передають Новини України – НСН.

Журналісти видання “На Часі” зазначило, що у Саксаганському ТЦК помер військовозобовʼязаний, за словами родичів – його могли побити.

44-річному Артему за декілька тижнів мало би виповнитись 45. Днями чоловік потрапив до Саксаганського ТЦК, де за словами родичів проходив ВЛК та готувався на відправку до навчального центру.

Ввечері 5 травня до ТЦК приїхала мати Артема, віддала документи та мала зняти в банкоматі готівку для придбання екіпірування своєму синові, але вже за деякий час жінці повідомили про смерть чоловіка, – йдеться у повідомленні

Журналісти пишуть, що, за словами родичів загиблого, у ТЦК їм повідомили, що причина смерті – епілептичний напад. Проте донька, дружина та матір Артема в цю версію не вірять.

«На Часі» вже звернулись до правоохоронців та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони за інформацією по ситуації в Саксаганському ТЦК та СП. Деталі згодом, – йдеться у повідомленні

В ТЦК Кривого Рогу помер військовозобов’язаний: офіціяний коментар

7 травня вранці з’явився коментар Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Тут повідомляють, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу, – йдеться у повідомленні ТЦК Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого. За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень, – закликає служба зв’язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Нагадаємо, зовсім недавно Військовозобов’язаний помер по дорозі в навчальний центр під час нападу епілепсії

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