Побив рекорд: безкоштовний концерт Мадонни відвідали 1,6 мільйона людей

Повідомляє сайт «новини України – НСН» з посиланням на Інстаграм зірки.

Концерт Мадонни пройшов на пляжі Копакабана. Він став подякою прихильникам за спільне «святкування більш ніж чотирьох десятиліть музики». Він став завершальним у турі співачки The Celebration Tour, який розпочався у жовтні 2023 року й був присвячений ювілею діяльності артистки.

Безкоштовний концерт Мадонни відвідали 1,6 мільйона людей

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Madonna (@madonna)

Цей концерт Мадонна анонсувала у березні і спрогнозувала, що він стане найбільшим. Її прогноз здійснився. Останній концерт в рамках Celebration Tour відвідала рекордна кількість людей – 1,6 млн шанувальників.

Під час концерту Мадонна виконала багато хітів. Зокрема Like A Virgin, Like A Prayer та Into The Groove. Для виконання пісні Music до зірки приєднався бразильський співак, дреґ-квін Пабло Віттар. А виконати разом пісню Anitta Мадонна запросила бразильську артистку Anitta.

Ще новини України: 1 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини