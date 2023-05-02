Резніков заявив, що Росія готується до чергового “жесту доброї волі”

Резніков вважає, що через поразки на полі бою РФ може готуватися до нового “жесту доброї волі” під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Глава Міністерства оборони Олексій Резніков зазначив, що у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

Як передає НСН, таку версію чиновник висловив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна“.

Резніков зауважив, що зараз у пропаганді на федеральних каналах РФ дедалі частіше можна почути фрази: “Треба, напевно, закінчувати СВО”, “треба переходити до оборони”, “треба утримати наші “новоприбулі” території”.

“Адже у разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як “продавати” у себе всередині, як подавати це народу? У них теж завищені були очікування: Київ за три дні і так звану СВО за три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює чудово, але з кожним разом усе складніше”, сказав Резніков.

Міністр зазначив, що це його особисте переконання, яке ґрунтується на традиційній поведінці Кремля. Не виключено, що в майбутньому російські еліти будуть подавати свої невдачі у битвах під соусом деяких катаклізмів.

“Це не мій прогноз, а роздум, але все ж таки я не здивуюся, якщо у них з’явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного вигляду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з’являться ризики для населення, і це вимагатиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, у тому числі солдатів, і вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні, тобто їм доведеться озвучити “жест доброї волі” під виглядом якогось катаклізму на території РФ”, резюмував він.

Раніше ми писали про три ймовірні сценарії розвитку подій в Україні внаслідок майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Перший сценарій – оптимістичний – це повний успіх України та досягнення всіх цілей, визначених у рамках цієї операції. Російська оборона почне руйнуватися. Чергова велика поразка агресора загострить упадницькі настрої у всіх верствах їхнього суспільства. Гіпотетично, це може змусити Путіна вивести війська, тоді як пропаганда режиму видасть капітуляцію за “перемогу”.

З іншого боку, демонстрація того, що українська армія здатна досягати перемог на полі бою, збереже імпульс підтримки Заходу та дозволить розвивати цей успіх, аж до виходу на кордони 1991 року.

Другий варіант – песимістичний – можливий, якщо наш наступ закінчиться так само, як і недавній російський. Якщо ми не досягнемо будь-яких успіхів на фронті, війна або перейде в позиційну боротьбу з періодичною ескалацією, або партнери штовхатимуть нас на “мирову”. Якщо події розвиватимуться за цим сценарієм, тоді війна може закінчитись цього року, але вочевидь не бажаним для України результатом.

Слід зазначити, що українська влада на сьогодні відкидає можливість будь-яких переговорів з Росією до виведення нею військ.

Третій – середній сценарій, який передбачає, що наша армія реалізує лише частину намічених цілей наступу. Але в цьому випадку залишається дуже багато невідомих: подальші події можуть розвиватися як за першим, так і другим сценарієм, залежно від площі відвойованих ЗСУ територій. Якщо Україна піде на переговори, то позиції за столом визначатимуть умови на полі бою.

Важливо пам’ятати, що навіть повний успіх нашого наступу не гарантує, що війна обов’язково закінчиться цього року. Сьогодні Росія контролює дуже велику площу українських територій, для деокупації яких потрібна не одна операція. Чи змусить Путіна черговий гучний “ляпас” вивести війська – залишається питанням.

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