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РФ готується до чергового «жесту доброї волі» – в ОК «Південь» повідоми про ознаки

Журналіст
РФ готується до чергового «жесту доброї волі» - в ОК «Південь» повідоми про ознаки
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На окупованій частині Херсонської області російські війська готуються до чергового «жесту доброї волі».

Як передає НСН, про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Ми спостерігаємо в них активну оборонну діяльність на лівому березі. Вони зайняті і інженерним облаштуванням рубежів оборони, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Майже все узбережжя намагаються вкрити мінами. Це, як кажуть херсонщі на правому березі, народна прикмета – вони готуються до чергового «жесту». Те, що вони спакували намародерене майно, повідправляли. Запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії – це свідчить про те, що вони готуються», сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Раніше Гуменюк зауважила, що російські війська починали мінування територій перед тим, як українські сили деокупували правий берег Херсонщини.

новини україни

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК “Південь”

Нагадаємо, у Росії «жестом доброї волі» називали те, що після вогневих ударів по окупованому Зміїному російські війська покинули острів. Цю фразу в Україні почали використовувати для означення відступу російських сил.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

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