На окупованій частині Херсонської області російські війська готуються до чергового «жесту доброї волі».

Як передає НСН, про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Ми спостерігаємо в них активну оборонну діяльність на лівому березі. Вони зайняті і інженерним облаштуванням рубежів оборони, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно небезпечними. Майже все узбережжя намагаються вкрити мінами. Це, як кажуть херсонщі на правому березі, народна прикмета – вони готуються до чергового «жесту». Те, що вони спакували намародерене майно, повідправляли. Запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії – це свідчить про те, що вони готуються», сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Раніше Гуменюк зауважила, що російські війська починали мінування територій перед тим, як українські сили деокупували правий берег Херсонщини.

Нагадаємо, у Росії «жестом доброї волі» називали те, що після вогневих ударів по окупованому Зміїному російські війська покинули острів. Цю фразу в Україні почали використовувати для означення відступу російських сил.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

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