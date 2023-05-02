Майбутній контрнаступ Збройних Сил України у будь-якому разі вплине на перебіг і результат війни. Сценаріїв подальшого розвитку подій може бути одразу кілька

У будь-якому разі ставки України та її союзників на весняно-літню кампанію дуже високі. Цей рік може стати вирішальним у війні, а очікувана операція ЗСУ – переломним моментом.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

3 сценарії війни

Перший сценарій – оптимістичний – це повний успіх України та досягнення всіх цілей, визначених у рамках цієї операції. Російська оборона почне руйнуватися. Чергова велика поразка агресора загострить упадницькі настрої у всіх верствах їхнього суспільства. Гіпотетично, це може змусити Путіна вивести війська, тоді як пропаганда режиму видасть капітуляцію за “перемогу”.

3 сценарії війни – чому контрнаступ ЗСУ може стати переломним

З іншого боку, демонстрація того, що українська армія здатна досягати перемог на полі бою, збереже імпульс підтримки Заходу та дозволить розвивати цей успіх, аж до виходу на кордони 1991 року.

Другий варіант – песимістичний – можливий, якщо наш наступ закінчиться так само, як і недавній російський. Якщо ми не досягнемо будь-яких успіхів на фронті, війна або перейде в позиційну боротьбу з періодичною ескалацією, або партнери штовхатимуть нас на “мирову”. Якщо події розвиватимуться за цим сценарієм, тоді війна може закінчитись цього року, але вочевидь не бажаним для України результатом. Слід зазначити, що українська влада на сьогодні відкидає можливість будь-яких переговорів з Росією до виведення нею військ.

Третій – середній сценарій, який передбачає, що наша армія реалізує лише частину намічених цілей наступу. Але в цьому випадку залишається дуже багато невідомих: подальші події можуть розвиватися як за першим, так і другим сценарієм, залежно від площі відвойованих ЗСУ територій. Якщо Україна піде на переговори, то позиції за столом визначатимуть умови на полі бою.

Важливо пам’ятати, що навіть повний успіх нашого наступу не гарантує, що війна обов’язково закінчиться цього року. Сьогодні Росія контролює дуже велику площу українських територій, для деокупації яких потрібна не одна операція. Чи змусить Путіна черговий гучний “ляпас” вивести війська – залишається питанням.

Поки що все виглядає так, що він ототожнює поразку Росії у війні з особистим вироком і тому може затягувати бойові дії якомога довше для збереження свого життя та влади.

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