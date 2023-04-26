У Пригожина істерика: снарядів немає, а контрнаступ ЗСУ вже ось-ось

У Пригожина істерика. Головний “вагнерівець” каже про нестачу снарядів і звинувачує керівництво рф у зраді. Також він назвав вірогідну, на його думку, дату контрнаступу ЗСУ. Про це пишуть російські ЗМІ, передає НСН.

Я думаю, сьогодні відбувається злочин перед Росією та перед російським народом. Наступ українців неминучий, йде зрада всередині Російської Федерації. Нам не дають вибудовувати оборону та наступати далі, – каже Пригожин

Голова ПВК «Вагнер» прокоментував анонсований наступ ЗСУ та поскаржився на відсутність боєприпасів.

За словами Євгена Пригожина, наступ української армії може розпочатися після того, як пройде останній дощ та висохне земля. Можливо, його запланують на 9 Травня. Проте, його ПВК знову не отримує необхідної кількості боєприпасів, тому не може вибудовувати оборону та наступати. Через нестачу снарядів гине більше найманців.

Ті подонки, які ухвалюють рішення [про видачу боєприпасів] мають відповісти перед матерями загиблих. Бо замість одного гине одразу кілька людей. Повинен загинути один під час штурму, гине п’ять — бо немає снарядів. Усі прізвища, імена цих негідників — на листочку. Прийде час і російський народ поставить це питання. І я на нього відповім із упевненістю. Сьогодні відбувається злочин проти Російської Федерації. Нам ще вистачить тижня на два-три, доки останній патрон залишається в автоматному ріжку. А потім інтригани мають понести відповідальність за те, що відбувається на фронті, – заявив Пригожин

В мережі публікують аудіо, де Пригожин називає дату, коли почнеться контрнаступ ЗСУ.

Тим часом, в Україні закликають не прив’язувати контрнаступ до погоди і якихось дат. Українська армія вже працює над звільненням рідної землі. Дії стануть більш активними, коли ЗСУ будуть готові до цього. У першу чергу, з точки зору озброєння.

Адже Україна не практикує “м’ясних штурмів” і тактики випаленої землі, на відміну від росії. Ми прагнемо максимально берегти як життя людей (військових і цивільних), так і наші міста і села.

А в росії продовжують шукати м’ясо. Ось такі листівки поширює там ПВК “Вагнер”

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