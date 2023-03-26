Називають путіна ліліпутом і нікчемою – оприлюднена таємна розмова Пригожина і Ахмедова

Оприлюднена цікава розмова Пригожина і Ахмедова – музичного продюсера і олігарха. В ній росіяни обговорюють путіна, дії влади і війну в Україні, передає НСН

Запис телефонної розмови з голосами, схожими на російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина, опублікували у мережі журналісти.

У ході бесіди продюсер та олігарх, використовуючи нецензурну лексику, висловлюють своє ставлення до Путіна, оточення Путіна, російського військового командування, а також висловили свою чітку позицію щодо війни в Україні. Співрозмовники ділятися баченням похмурих перспектив для Росії.

Судячи зі змісту, розмова відбулася близько 2 місяців тому. Можна припустити, що Ахмедов і Пригожин висловлюють настрої еліти РФ, яка багато років збагачувалася шляхом корупційно-диктаторських порядків режиму. Співрозмовники охоплені страхом і виявляють гостре незадоволення тим, що відбувається у зв’язку з агресією проти України.

Оцінки того, що відбувається, і спроби дистанціюватися від режиму показові для розуміння настроїв, що панують серед еліти Росії та внаслідок повномасштабного вторгнення.

Як відомо, Фархад Ахмедов представляв Краснодарський край і Ненецький автономний округ у Раді Федерації РФ, бравши активну участь у роботі путінської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

В свою чергу, Йосип Пригожин підписав звернення діячів культури на підтримку анексії Криму, а через чотири роки офіційно був ‘довіреною особою’ Путіна під час президентських виборів. 23 лютого 2022 року він підтримав рішення Путіна щодо визнання сепаратистського анклаву на Донбасі.

Зазначимо, що обидва співрозмовники: і Пригожин, і Ахмедов перебувають у списках санкцій ЄС як особи, які підтримують Путіна і війну в Україні. Але виходить, що реальна позиція Пригожина та Ахмедова кардинально відрізняється від їхньої офіційної позиції., За очі вони називають Путіна нікчемністю, карликом та ліліпутом.

Послухайте запис до кінця, там дуже багато цікавого, в тому числі про обстановку та реальні настрої в Росії.

Оприлюднена таємна розмова Пригожина і Ахмедова: аудіо

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