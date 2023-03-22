Росіянка, яка “не хотіла виїжджати з Алушти”, показала своє життя в Новому Уренгої (відео)

Росіянка, яка після вибухів в окупованому Криму влітку 2022 року завивала в таксі й стала справжнім інтернет-мемом. Її фраза “Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти…” відома кожному. Зараз героїня цього відео Світлана Логінова живе в Новому Уренгої, це Ямало-Ненецький автономний округ Росії.

Новий Уренгой знаходиться всього на 60 км південніше від лінії Північного Полярного кола, через це в середині березня там ще лежать кучугури снігу.

Про це Логінова розповіла на YouTube-каналі “Супер МУЖ”, який веде разом зі своїм чоловіком Костянтином, передає НСН.

“Березень сходить з розуму, взагалі нічого не видно, жах який. Тільки на позашляховиках можна було з двору виїхати. Ось вам і березень на півночі”, сказала Світлана.

Вона також показала один із місцевих ринків і поскаржилася, що ціни там набагато вищі, ніж у мережевих магазинах. Тому продавців набагато більше, ніж покупців, а продукція залежується на прилавках.

Наприклад, яйця з двома жовтками там коштують 500 рублів, стільки ж просять за кілограм яловичини. Баранину продають по 550 за кілограм, а гусака – вже за 700 рублів. Ціни на соління варіюються від 300 до 500 рублів за кілограм. Деякі ковбаси коштують близько 1000 рублів за кілограм, а кілограм копченого сала теж майже 1000 рублів.

Яблука на цьому ринку продають у середньому за 200 рублів, а ціни за несезонні фрукти та ягоди стартують від 1000-1500 рублів.

Нагадуємо, громадянка Росії Логінова, яка відпочивала в окупованому Криму, у серпні минулого року влаштувала істерику через вибухи у Новофедорівці. Вона поскаржилася, що не хоче їхати додому з півострова.

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