5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

2
Тег:
Cуспільство
2

Пригожин закликав Путіна припинити війну – в ISW розповіли, про що це може свідчити

Журналіст
Пригожин закликав Путіна припинити війну – в ISW розповіли, про що це може свідчити
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В Інституті вивчення війни розповіли, навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну в Україні

Заклики фінансиста ПВК «Вагнер» до російської влади закінчити війну та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях можуть свідчити про те, що Євген Пригожин знайшов покровителя, можливо, пов’язаного з міноборони Росії, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє НСН.

Пригожин публічно відновив співпрацю з російським міноборони і, здавалося, повернув собі деякі привілеї, надані Кремлем, на початку квітня після багатомісячної суперечки з російським військовим командуванням.

Аналітики вважають, що міністерство оборони Росії та російське військове командування можуть бути зацікавлені в замороженні війни для відновлення російських сил.

«Нещодавня співпраця Пригожина з російським МО вказує на те, що він, можливо, досяг угоди з російським військовим командуванням – можливо, запропонувавши просити Путіна про тимчасове припинення вогню, щоб відновити здатність нарощувати свої сили та розширити свою політичну позицію перед губернаторськими та президентськими виборами у РФ», – йдеться у звіті ISW

На думку аналітиків, тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом.

Пригожин закликав Путіна припинити війну – в ISW розповіли, про що це може свідчити

«Після відновлення боєздатності Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій. Росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги, і такі зусилля лише посиляться, якщо Росія зможе створити міцну лінію оборони за допомогою військовослужбовців за контрактом і строковиків, які сповільнять просування України», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська третій день поспіль завдали ударів по Україні з нової партії безпілотників Shahed, вперше за 25 днів націливши на Київ.
  • Командувач Балтійським флотом Росії адмірал Віктор Лійна прийняв командування Тихоокеанським флотом Росії після завершення російських навчань у Тихому океані.
  • 20 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково розбомбив Білгород.
  • «Клуб розгніваних патріотів» звинуватив фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина в підтримці спроб заморозити війну в Україні.
  • Президент Росії Володимир Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і звільнення чиновників, які потрапили в немилість.
  • Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували просуватися до Бахмута та навколо нього, хоча російські війська не завершили поворот навколо міста.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Суб’єкти федерації формують нові міжрегіональні добровольчі формування для підтримки поточних кампаній формування сил.
  • Російська влада розширює матеріально-технічні можливості та заходи безпеки на Арабатській косі, щоб підготуватися до можливого українського контрнаступу.

Ще новини України: Чого боїться Путін і чому не припиняє війну проти України – розповів російський опозиціонер

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×