Пригожин закликав Путіна припинити війну – в ISW розповіли, про що це може свідчити

В Інституті вивчення війни розповіли, навіщо Пригожин закликав Путіна припинити війну в Україні
Заклики фінансиста ПВК «Вагнер» до російської влади закінчити війну та зосередитися на закріпленні російських сил на окупованих територіях можуть свідчити про те, що Євген Пригожин знайшов покровителя, можливо, пов’язаного з міноборони Росії, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє НСН.
Пригожин публічно відновив співпрацю з російським міноборони і, здавалося, повернув собі деякі привілеї, надані Кремлем, на початку квітня після багатомісячної суперечки з російським військовим командуванням.
Аналітики вважають, що міністерство оборони Росії та російське військове командування можуть бути зацікавлені в замороженні війни для відновлення російських сил.
«Нещодавня співпраця Пригожина з російським МО вказує на те, що він, можливо, досяг угоди з російським військовим командуванням – можливо, запропонувавши просити Путіна про тимчасове припинення вогню, щоб відновити здатність нарощувати свої сили та розширити свою політичну позицію перед губернаторськими та президентськими виборами у РФ», – йдеться у звіті ISW
На думку аналітиків, тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни підуть лише на користь Росії, дозволяючи їй відновити свої сили та зменшити підтримку України Заходом.
«Після відновлення боєздатності Росія використовуватиме окуповані території в Україні як плацдарм для майбутніх наступальних операцій. Росія продовжує використовувати інформаційні операції на Заході як зброю, щоб перешкоджати наданню військової допомоги, і такі зусилля лише посиляться, якщо Росія зможе створити міцну лінію оборони за допомогою військовослужбовців за контрактом і строковиків, які сповільнять просування України», – зазначає ISW.
Ключові висновки ISW:
- Російські війська третій день поспіль завдали ударів по Україні з нової партії безпілотників Shahed, вперше за 25 днів націливши на Київ.
- Командувач Балтійським флотом Росії адмірал Віктор Лійна прийняв командування Тихоокеанським флотом Росії після завершення російських навчань у Тихому океані.
- 20 квітня російський винищувач-бомбардувальник випадково розбомбив Білгород.
- «Клуб розгніваних патріотів» звинуватив фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина в підтримці спроб заморозити війну в Україні.
- Президент Росії Володимир Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і звільнення чиновників, які потрапили в немилість.
- Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували просуватися до Бахмута та навколо нього, хоча російські війська не завершили поворот навколо міста.
- Російські війська продовжували наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк і здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області.
- Російські джерела стверджували, що українські війська зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
- Суб’єкти федерації формують нові міжрегіональні добровольчі формування для підтримки поточних кампаній формування сил.
- Російська влада розширює матеріально-технічні можливості та заходи безпеки на Арабатській косі, щоб підготуватися до можливого українського контрнаступу.
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