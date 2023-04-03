«Атомні станції здати без бою»: як росія планувала захопити Україну – стислі висновки звіту британців

Як росія планувала захопити Україну, коли почала готувати «спецоперацію» і що пішло не так – про це йдеться у звіті британського Королівського інституту оборонних досліджень. Нижче – короткі висновки від Інсайдер UA, передає НСН.

Війна фактично була неминуча, – вважають британці.

Втім, Путін бачив її хід кардинально по-іншому.

У звіті зазначається, що перед вторгненням Кремль хотів змусити українську владу відмовитися від вступу до НАТО і зайняти нейтральний статус, щоб країну було легше захопити

Так, РФ хотіла спровокувати новий ‘Євромайдан’, дестабілізувати ситуацію в Україні та легко захопити країну. Отже, планів зовсім не розпочинати війну, у Путіна, очевидно, не було.

Як росія планувала захопити Україну – найважливіші висновки зі звіту:

ФСБ Росії отримала наказ готуватися до вторгнення, схоже, у липні 2021;

РФ робила ставку не так на військове захоплення України, як на дестабілізацію ситуації зсередини;

Росія розраховувала на ‘Кримський сценарій’. Наприклад, у 2014 році російських спецназівців до Криму перекидали десятками гелікоптерів та літаків, але українська ППО не збивала їх через відсутність наказу. Так само росіяни намагалися діяти і в 2022 році;

Для досягнення цілей РФ намагалася захопити ‘ядерну інфраструктуру’ і тут були результати: начальник ЧАЕС порадив Нацгвардії здати станцію без бою, щоб ‘зберегти життя’. Так само було і на півдні (на ЗАЕС);

окупанти активно вербували співробітників СБУ, які зливали дані, створювали умови для проросійських протестів (за допомогою ‘ОПЗЖ’), вербували священиків УПЦ МП;

У перші години вторгнення російські чиновники дзвонили по телефону українським із пропозиціями здавати міста.

Стратегія РФ майже повністю була розрахована на успіх невоєнних операцій, але цей план провалився. Це можна вважати однією з основних стратегічних помилок, яку припустився особисто Путін, – вважають у британському Королівському інституті оборонних досліджень.

Ще новини України: Плани ФСБ: аналітики розповіли, що Росія збиралась робити в Україні після окупації