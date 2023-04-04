Контрнаступ України: ЗСУ зіткнуться з двома важкими викликами – NYT

Контрнаступ України готується і може розпочатися у найближчий час, але на ЗСУ чекають серйозні випробування.

Як передає НСН, про це пише NYT.

У матеріалі йдеться, що у запеклих боях Сили оборони України вже відбили російський наступ узимку.

«Тепер настала черга України перейти у наступ. Скрізь видно ознаки того, що це відбудеться найближчого місяця або близько того», зазначили журналісти.

Зазначається, що в Україну прибуває нова західна зброя, яка може виявитися вирішальною при наступі, включаючи німецькі танки Leopard 2 та американські машини для розмінування. Тисячі новобранців проходять підготовку у нещодавно сформованих підрозділах, призначених для наступальних операцій. При цьому українське військове командування готується використовувати у контрнаступі елітні війська.

Але одночасно новий український контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони, зберігаючи при цьому мотивацію та навички маневрування, які забезпечили їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах, пише NYT.

«Час має вирішальне значення. Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонструє всьому світу зниження військової могутності Росії, зніме побоювання, що війна зайшла у „болото“, і, швидше за все, спонукатиме союзників України продовжувати озброювати та фінансувати Київ», наголосили у NYT.

Українські офіцери мають організувати артилерійські, піхотні та бронетанкові атаки, які прорвуться через російські траншеї, танкові пастки та мінні поля. Вирішальну роль у знищенні цих перешкод можуть зіграти західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць.

Директор Інституту Маккейна Евелін Фаркас заявила, що якщо зброя і навчені війська з’являться вчасно, Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати геополітичні наслідки, що далеко йдуть.

Вона припустила немислимий колись результат: Україна може зробити Росію ослабленою військовою державою у Східній Європі, яка не має жодних важелів впливу на переговорах щодо припинення війни.

За словами Фаркас, багато може змінитися з приходом на передову нової західної зброї та десятків тисяч українських солдатів.

Проте, зазначає видання, успіх контрнаступу все ж таки не може бути гарантований. Союзники затягують із відправкою зброї, і солдатам доводиться задовольнятися курсами інтенсивної підготовки з тактики штурму.

За словами військових аналітиків, контрнаступ принаймні на початкових етапах може залежати від подолання мінних полів. Для цього Україна покладатиметься на невибагливі, але вкрай важливі машини для розмінування, які є в її радянському арсеналі. Низку таких машин було захоплено у росіян під час боїв, Київ також отримує саперне обладнання від Заходу.

Експерти зазначають, що в ході контрнаступу Україна, швидше за все, розпочне інтенсивні артилерійські обстріли на вузькій ділянці фронту, за якими будуть групи розмінування та танкові штурми.

Підготовка новобранців для заміни загиблих, поранених та виснажених солдатів триває вже кілька місяців. Десятки тисяч новобранців пройшли навчання у Європі та всередині України, у тому числі у нещодавно сформованих підрозділах Гвардії наступу. Близько 35 000 українців записалися до штурмових підрозділів.

«Але моральний дух — область, в якій українські бійці мали перевагу протягом більшої частини війни, — стає дедалі складнішим завданням. У десятках нещодавніх інтерв’ю солдати, які перебувають на позиціях під Бахмутом або виходять з горнила вуличних боїв на короткі перепочинки, були в жаху перед масштабами насильства та смертей», резюмували у матеріалі.

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