Україна готує великий контрнаступ, який шокує світ – радник Залужного Ден Райс

Коли настане відповідний час, армія України проведе потужний контрнаступ, який шокує світ.

Таку заяву зробив радник головнокомандувача ЗСУ американський офіцер Ден Райс, передає НСН.

Під час інтерв’ю NV Райс зауважив, що Путін, порушуючи усі правила війни, продовжує робити промах за промахом.

Радник Залужного розповів, що щомісяця Росія втрачає вбитими в Україні 25 тисяч військових, а пораненими – втричі більше, тобто 75 тисяч.

На думку Райса, втрати РФ за березень будуть виглядати приблизно так само.

“Я вважаю, що Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія, сказав він. – Рік тому він (Владімір Путін – ред.) напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це “з’їдав” свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян”.

Райс також відзначив, що просто зараз знищуються найкращі підрозділи РФ. Річ у тім, що сьогодні вони атакують позиції українських військ, хоча це найгірший час для такий операцій.

“Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ”, додав він.

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