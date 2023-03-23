Україна має лише одну спробу контрнаступу – чому так вважають на Заході, пояснив експерт

Україна матиме лише одну спробу для контрнаступу. А у разі його провалу отримати засоби на наступний буде дуже складно.

Про це в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita заявив президент Чехії Петр Павел.

Чому, з військової точки зору, такий ризик існує, розповів в інтерв’ю ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, передає НСН.

“Я думаю, що Петр Павел має на увазі рафіновану реальність — якщо Україна не досягає успіху в кампанії весна-літо, тоді Захід не буде підтримувати Україну, а українці без підтримки Заходу не будуть воювати. Це буде примушувати Україну підписувати якісь договори з Росією. Насправді така реальність дуже часто існує в оцінках західних експертів, сказав він.

Але одночасно і нагадав, “коли росіяни хотіли “взяти Київ за три дні”, вони теж не вірили, вважали, що в України немає шансів”.

“Бо вони беруть статистичні дані. Коли Україна навіть зазнає невдачі у своїх діях, як прогнозує Петр Павел, при цих операціях, в будь-якому разі, Росія витратить дуже багато ресурсів так само, як і Україна”, розповів Михайло Самусь.

За його словами, Росія вже зараз витратила дуже багато ресурсів, при чому з дуже низькою ефективністю.

“КПД дуже низький. Вони витрачають свої боєприпаси бездумно. Звісно, Росія витратила дуже багато своїх військ, бронетехніки, навіть «вагнерівців». В результаті, якщо ми уявимо, що український контрнаступ буде невдалим, я думаю, коли Україна буде готуватися до наступного контрнаступу, Захід нам допоможе провести ще кілька операцій. Наш контрнаступ буде поетапним, будуть тактичні дії на різних напрямках. Можливо, десь у нас будуть невдачі. Але це не означає, що вся операція зупиниться. Успішність цього контрнаступу багато в чому залежить від Західної допомоги”, зазначив експерт.

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