Ворог змінив тактику ударів по Україні і може готувати нові наступи – ISW

Росія змінила тактику ударів по Україні. 22 березня була проведена обмежена атака дронами та ракетами. Це свідчить про те, що РФ продовжує зазнавати нестачі високоточних ракет для завдавання масованих повітряних атак.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни, передає НСН.

Водночас темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється, але це відбувається на тлі повідомлень Заходу про те, що окупанти можуть розпочати наступ на інших напрямках.

“Російські сили завдавали більш інтенсивних і широкомасштабних ударів під час повітряно-ракетної кампанії восени 2022 року, що дозволяє припустити, що вони тепер, ймовірно, обмежують використання високоточних боєприпасів для цих ударних кампаній або можуть просто не мати необхідних боєприпасів для проведення атак із попередніми темпами й інтенсивністю”, припустили в ISW.

Там зазначають, що водночас на фронті російські війська здійснили додаткові побічні наступи на півдні Бахмута, а ЗСУ 21 та 22 березня провели контратаки на південно-західній та північно-західній околицях міста.

Напередодні український Генштаб повідомив, що наступальний потенціал ворога в районі Бахмута знижується, а офіційні особи України раніше вказували на зменшення бойових зіткнень у місті протягом останніх днів.

21 березня офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські та українські сили продовжують віддавати пріоритет операціям навколо Бахмута, й окупанти можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, на багатьох інших напрямках.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, під час останньої атаки Росія завдала 21 удару безпілотниками по житлових будинках та об’єктах інфраструктури в Київській, Житомирській, Запорізькій та Одеській областях, а Сили оборони збили 16 БПЛА. Окупанти вдарили по двох багатоповерхових житлових будинках у Запоріжжі, вбивши щонайменше одного мирного мешканця та поранивши 33 людей.

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