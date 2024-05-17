На Херсонщині росія вбила 2 людей, ще 6 поранено: влучання у медзаклад, магазин, будинки та автівки

На Херсонщині росія вбила 2 людей, ще 6 поранено за добу. Понівечено будинки, автівки і цивільну інфраструктуру.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Херсонську ОВА і обласну прокуратуру.

На Херсонщині росія вбила 2 людей, ще 6 поранено

В ОВА інформують, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 – дістали поранення.

У прокуратурі уточнюють, що 16 травня близько 11:10 армія рф обстріляла один з населених пунктів Бериславського району.

Внаслідок вибухів снарядів одна людина загинула, ще четверо місцевих жителів дістали поранень, трьох з них госпіталізовано. Також пошкоджені житлові будинки та автотранспорт.

Також 16 травня близько 16:10 армія рф обстріляла ще один населений пункт Херсонщини.

Внаслідок вибухів загинув 45-річний чоловік. Ще одна людина 44-х років отримала поранення, їй надали допомогу медики.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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