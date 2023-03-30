Кулеба пояснив, чому майбутній контрнаступ ЗСУ не можна називати “вирішальним”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що майбутній контрнаступ ЗСУ не можна називати «вирішальним».

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Financial Times, передає НСН з посиланням на Громадське.

За словами міністра, якщо контрнаступ вважатимуть вирішальним, але він не призведе до повного звільнення територій, це посилить тих людей на Заході, які хочуть підштовхнути Київ до компромісу з росіянами.

«Деякі люди можуть сказати, що це була остання вирішальна битва, і тепер нам треба придумати альтернативний сценарій. Для Києва немає альтернативи повному відновленню територіальної цілісності… Ми повинні всіма засобами протистояти сприйняттю контрнаступу як вирішальної битви війни», наголосив міністр.

Він зазначив, що при владі всіх країн, які нині підтримують Україну, є меншість, яка закликає уповільнювати допомогу Україні та припиняти вогонь.

«Вони всюди: у Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні. Вони намагатимуться зробити щось творче на кшталт “Мінська-3″», стверджує Кулеба.

Міністр також нагадав, що кожного разу, коли Україна просила Захід про сучасніше озброєння, там спершу побоювалися ескалації, зокрема ядерної зброї чи прямого втягнення у війну НАТО.

«Цей аргумент щоразу зазнавав невдачі», резюмував глава МЗС України.

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