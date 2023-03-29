Президент Володимир Зеленський розповів, чому важливо утримувати Бахмут, де місяцями точаться бойові дії.

Він вважає, що в разі повного захоплення окупантами міста, посилиться тиск із боку міжнародної спільноти та всередині України щодо пошуку компромісів із росією.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AP, передає НСН з посиланням на Громадське.

Президент заявив, що втрата будь-де на цьому етапі війни може поставити під загрозу вже досягнутий Україною «моментум».

«Ми не можемо втрачати сходинки, бо війна — це пиріг — шматочки перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки», сказав він.

За його словами, якби Бахмут впав, президент росії володимир путін «продав би цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану».

«Якщо він відчує кров — відчує запах, що ми слабкі — він буде тиснути, тиснути, тиснути», сказав Зеленський.

Президент прогнозує, що через поразку в Бахмуті швидко посилиться тиск — як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України, а українське суспільство відчує втому.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Бахмут обороняють так само віддано, як кожен інший населений пункт, а застосування сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на певному напрямку.

«Оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення ухвалюються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач […] Обороняти Бахмут будуть, доки нам це буде необхідно з погляду виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські ІПСО, буде визначати, доки здійснюватиметься оборона Бахмута», зазначила Маляр.

Вона розповіла, що росія продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку і паралельно — акумулює всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.

За її словами, окупанти зараз відпрацьовують медійно три задачі: підірвати довіру суспільства і військових до рішень командування щодо Бахмута, демотивувати й психологічно послабити Сили оборони, спровокувати військове керівництво України на помилкові дії.

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