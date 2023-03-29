Влітку минулого року український дрон допоміг врятувати цивільне подружжя, чию машину розстріляли російські загарбники на Харківщині.

Того дня Валерія та Андрій направлялися в Бахмут, аби допомогти літнім батькам виїхати із міста. Однак вони обрали невірну дорогу і опинилися близько до лінії фронту, де стояли російські війська і їхнє авто потрапило під ворожий обстріл.

Чоловік отримав поранення, а дружина намагалася надати йому першу медичну допомогу, і раптом вона побачила над головою дрон.

Історію їхнього неймовірного порятунку описали в документальному фільмі “Йди за мною”. А українські правоохоронці встановили російських військових, які скоїли злочин, передає НСН.

Як розповідають у Міністерстві внутрішніх справ, в тому районі проводили аеророзвідку українські військові.

Військовослужбовці ЗСУ зарядили дрон і прикріпили до нього білий аркуш паперу зі словами “Йди за мною”. Таким чином жінці вказували безпечний маршрут, розповідають у МВС.

Валерія не хотіла кидати чоловіка самого, та все ж зрозуміла підказку і рушила за дроном. Він привів її до українських військових.

У цей час росіяни підійшли до розстріляної автівки, ймовірно, подумали, що чоловік помер, та скинули його тіло в траншею на узбіччі.

Андрій понад 30 годин пролежав без тями, але йому вдалося дивом вижити. Отямившись, він зміг добратися до українських позицій. Утім, чоловік досі лікується від наслідків поранення.

Завдяки тому, що злочин росіян був зафіксований на відео, українським правоохронцям вдалося встановити особу злочинця, який розстріляв машину з людьми.

Це 26-річний мешканець Москви Клім Кєржаєв, старший лейтенант, командир мотострілецької роти російської армії.

Радіоперехоплення встановило, що говорячи по телефону з дружиною він, сміючись у слухавку, сказав: “Я человека сегодня убил”.

Через день окупант під час дзвінка другові повторно зізнався у вбивстві людини та сказав, що йому байдуже.

Правоохоронці здійснили десятки експертиз, які підтвердили скоєний злочин. Клім Кєржаєв нині є підозрюваним за порушення законів ведення війни. Зараз, за інформацією поліції, російський військовий і далі продовжує воювати та вбивати людей уже на Донеччині.

За розстріл машини з мирними жителями йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Дивовижну історію, як український дрон допоміг врятувати жінку, розповіли журналісти CNN. ВІДЕО

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