21-річний боєць з позивним «Хижак», розповів, як йому вдалося вижити і перемогти у своєму першому у житті контактному бою, де сили противника переважали. Захисник назвав 5 факторів, які допомогли йому. З бійцем спілкувався військовий журналіст Юрій Бутусов, передає НСН.

Нагадаємо, відео бою, у якому переміг «Хижак», стало вірусним у лютому 2023 року. Українці із завмиранням серця спостерігали у запису, як ведуть нерівний бій двоє українських військових, щосекунди ризикуючи життям. Але врешті гинуть не вони, а окупанти.

27 березня стало відомо, що «Хижак», він же Руслан Зубарєв отримав високу нагороду особисто від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест» та вручити йому заслужену нагородну зброю. Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою. Вдячний кожному, хто боронить Батьківщину від окупанта, – написав Залужний

Як вижив та переміг 21-річний Хижак

Стріляю з усіх видів піхотної зброї, включно з 12,7 мм ДШК. Тактичні навички прокачую у грі PUBG, в мене високий рейтинг у клані NO MERCY, – розповів Захисник Юрію Бутусову.

Він назвав 5 факторів, які йому допомогли

1.Безупинно та усвідомлено діяв протягом 30 хвилин бою, зберіг високу боєздатність хоча по його окопу та по ньому постійно вівся вогонь з автоматів та кулеметів з відстані 5-6 метрів, а на бруствері поруч з ним розірвалось щонайменше 6 ручних гранат, якими росіяни намагались його вразити.

2.Постійно контролював обстановку з флангів та з фронту позиції, піднімав голову над бруствером, не зважаючи на високий ризик.

3.Намагався вести виключно прицільний вогонь, не зважаючи на чисельну перевагу ворога, який подавляв його позицію. Жодного разу не стріляв “по-сомалійські” у напрямку, а завжди намагався бачити куди влучає.

4.Застосував у бою 2 кумулятивні та 1 уламковий постріл гранатомета РПГ-7, гранатомет АТ-4 (усвідомлено залишив у резерві “Матадор” для боротьби з бронетехнікою), підствольний гранатомет ВОГ-25 та понад 30 гранат до нього, 6 ручних гранат, кулемет 7,62 мм та два автомати 5,45 мм. Причому у бою кілька разів стикнувся з клином зброї у двох автоматів та одного пострілу з РПГ-7, але не панікував, а максимально швидко намагався виправити осічки, змінював зброю та продовжував бій.

5.Постійно виходив на зв’язок, чітко повідомляв командиру ситуацію та запитував обстановку, щоб розуміти позицію противника за даними квадрокоптера та корегувати власний вогонь. Повідомляв про витрату боєприпасів.

6.Надавав постійні чіткі команди своєму недосвідченому напарнику, якого намагався заспокоювати голосом та манерою звернення. 5 разів під час бою звертався до товаришів “будь-ласка”.

Що ще розповів про себе «Хижак» – висновки Бутусова

Хижак – відповідальна та свідома людина в плані виконання бойової роботи. В нього є командири, яким він довіряє, розуміє логіку наказів, намагається якісно виконувати свої завдання.

У Хижака гарне виховання, він поважає старших, ставиться до усіх людей з повагою, він зосереджений та сконцентрований при спілкуванні. “До 15 років постійно грав у футбол, у Запоріжжі. В армію пішов на контракт, тому що не хотів втрачати півтора роки життя на строковій службі, краще чомусь реально навчитись”.

Він усвідомлює, що піхота – це важка постійна циклічна робота, і намагається її робити максимально якісно. “Я намагаюсь багато не їсти, мені б завадила велика вага. Як піхотинець я витримую великі навантаження, мені потрібна витривалість, а не маса. Мені треба переносити на собі пішки значні вантажі на позиції по бездоріжжю, все на собі на одну-дві доби, потім в обмежених умовах по одній-дві доби виконувати завдання, тому я намагаюсь тримати себе постійно у тій формі та тому режимі, в якому я на війні”.

Призвичаївся фіксувати свої дії на відео та аналізувати їх: “В мене камера Гоу-про 10. Вона пошкоджена уламком, в іншому бою, коли я став до великокаліберного кулемета ДШК, я не почув як над нами завис російський квадрокоптер та скинув на мене гранату. Один з уламків влучив у камеру, але я її заклеїв, вона добре працює. На фронті почав робити відео для Тік-ток, людям подобається, буду продовжувати. Буду вести канал, можливо, відкрию канал і на Youtube. Мені подобається стріляти, монтувати про це відео, людям подобається на це дивитись”.

“Я засвоїв все озброєння, яке є у моєму підрозділі. Я був у Одесі під час відпустки після бою, і я добре розважився, ми багато грали у пейнтбол. Жалію, що не робив цього раніше. Пейнтбол – це дуже гарна підготовка до контактного бою, дуже раджу”.

“Звідки в мене тактичне мислення? Я спілкуюсь з командирами, є вже певний досвід. Тактичне мислення прокачую у грі PUBG, це теж такий шутер на багато гравців. Я у цій грі маю високий рейтинг, граю у клані NO MERCY, тож коли повертають з бойових завдань, і інколи випадає кілька годин – граю в PUBG”.

“Намагаюсь спілкуватись з людьми, які мені пишуть, мені це подобається. Завдяки допомозі підписників, мій підрозділ придбав два квадрокоптера Мавік-3. Зараз мені пише багато людей, прагну відповідати, для мене честь, що так багато людей проявляють до мене повагу. Я отримую значну допомогу та увагу від волонтерів, це дуже надихає та мотивує працювати і далі до перемоги. У нашій перемозі не сумніваюсь та намагаюсь робити для цього усе що має робити солдат у піхоті”.

Відео бою, у якому переміг “Хижак”