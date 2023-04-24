Буданов про контрнаступ і завершення війни: “Ми підходимо до знакової битви” (відео)

Українські Сили оборони готують контрнаступ. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що завершення війни в Україні можливо тільки після того, як усі наші землі в межах 1991 року стануть підконтрольними українській державі.

Як передає НСН, про це Буданов сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що розкривати деталі нашої наступальної операції, наприклад, напрямки ударів, не можна. Однак “те, що всі готуються, – це факт”.

Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось, сказав розвідник.

Щодо обсягів та темпів постачання зброї від партнерів начальник ГУР МО зазначив:

Звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо.

Журналістка запитала Буданова, чи припускає він можливість того, що країни Заходу, якщо ми не досягнемо належного успіху під час контрнаступу, можуть примушувати нас до переговорів.

Ймовірність будь-чого може існувати. Чи станеться це? Доля України – в руках України. Хто б нас до чогось спонукав, не спонукав – вирішувати нам. Ось це моя вам відповідь, сказав військовий.

Буданов впевнений, що Силам оборони України вдасться повернути “достатні обсяги території” під час цієї операції.

На яких напрямках, що саме і як – від цього я утримаюся, вибачте… Який буде результат – через певний проміжок часу ми побачимо все це, заявив глава ГУР.

Завдання наших військових – це повернути законні українські землі, зокрема Крим та Донбас.

Крим – це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, хоч би як хотів, зазначив Буданов.

Коли журналістка нагадала йому, що він говорив про захід на півострів до літа-2023, Буданов відповів:

Десь зараз ми маємо повернути всю територію, з часом. Час у нас ще є.

Очільник ГУР МО прокоментував, у якій черговості Сили оборони планують звільняти Україну від російських загарбників.

Якщо Крим буде останнім забраний – це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний – то це не фінал, ухильно відповів він.

Розвідник наголосив, що завершити війну можливо тільки після повернення Україні контролю над кордоном зразка 1991 року.

Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року. Неможливо, нереально вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій, наголосив Буданов.

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