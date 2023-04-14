Кирило Буданов про «злив» документів США і як це вплине на контрнаступ ЗСУ

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про те, кому вигідний «злив» секретних документів США і чи вплине це на український контрнаступ.

Як передає НСН, про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

“Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування… У нас є зв’язок з відповідними службами в США – і буквально з перших годин ми почали розмовляти”, розповів Буданов.

Він підкреслив – інформаційна війна не є чимось новим та висловив переконання, що немає “жодного ризику”, що ця історія зашкодить відносинам між Україною і США. Також Буданов применшив ймовірний вплив цих “викриттів” на хід війни.

“Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції”, заявив Буданов.

Керівник ГУР також говорив про здатність українських бійців досягти успіху в майбутньому і довгоочікуваному контрнаступі.

“Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що в найближчому майбутньому всі це побачать і відчують”, каже Буданов.

Своєю чергою він підкреслив, що успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний і “не лише українцям, але й союзникам”, які постачають їм нам кошти та боєприпаси.

“Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну”, додав Буданов.

Також Буданов заявив про майбутні “сейсмічні зміни” в Росії, які, на його думку, відіграють вирішальну роль у завершенні війни на користь України.

“Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася”, наголосив глава ГУР.

Буданов також заявив, що Україна обов’язково поверне собі Крим, окупований Росією у 2014 році.

Крім того, глава розвідки висміяв ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна і невдалий “зимовий наступ” РФ, який закінчився мінімальними досягненнями та великими втратами.

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